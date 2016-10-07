Açılışa başta şehit babası Mustafa (45), annesi Havva Efiloğlu (43), Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, AK Parti Ordu Milletvekilleri Oktay Çanak, Metin Gündoğdu ve Ergün Taşçı, Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

“15 Temmuz’un hesabını siz soracaksınız”

Açılışta bir konuşma yapan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz darbe girişimine dikkat çekerek, gençlere seslendi. Kurtulmuş, “15 Temmuz’un hesabını siz soracaksınız” dedi.

Kurtulmuş, şöyle konuştu: “15 Temmuz’da bir çalışıyorsak bugün bin çalışacağız. 15 Temmuz’da bir gayret ediyorsak bugün bin gayret edeceğiz. Bu topraklarda hala kahpelerin burnunu kaldırdığı bir ortam var. Öyle çalışacağız ki, ne bu kahpeler ne de bu kahpelerin arkasındaki güçler bir daha Türkiye için kötülük düşünemeyecek. Eğitim seviyesi yüksek ve ekonomisi daha güçlü bir Türkiye yapabilir miyiz? Allah'ın izniyle yaparız. 15 Temmuz’un hesabını soracak olan sizlersiniz. İnşallah bu hesabı soracak ve inşallah Türkiye’yi çok daha ileriye götüreceksiniz.”

Kurtulmuş'un konuşmasının ardından Şehit Fatih Efiloğlu İlkokulu'nun açılış kurdelesi kesildi. Kurdeleyi şehit babası Mustafa ve annesi Havva, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, AK Parti Ordu Milletvekilleri Oktay Çanak, Metin Gündoğdu ve Ergün Taşçı, Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar'ın da bulunduğu topluluk birlikte kesti.

Öğrenciler Kurtulmuş’a ‘amca’ diyerek imza istedi

Bu arada, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Anafartalar İlkokulunu ziyaret etti. Burada okulun semazen ekibi tarafından karşılanan Kurtulmuş, bir sınıfa girerek öğrencilerle sohbet etti. Bir süre dersi dinleyen Kurtulmuş, burada kendisini tanımayan öğrencilerin ‘amca’ seslenişi ile karşılaştı. Öğrencilerin “Amca bir imza verir misin?” taleplerini karşılıksız bırakmayan Kurtulmuş, onlara imza dağıttı.

Metin Akyürek



