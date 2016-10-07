Diğer
Kategoriler

Numan Kurtulmuş, imza dağıttı

Memleketi Ordu’da iki gündür inceleme ve açılışlarda bulunan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Mart ayında Diyarbakır’ın Sur ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Ordulu Uzman Çavuş Fatih Efiloğlu’nun (25) isminin verildiği ilkokul-ortaokul ile Ünye Anadolu İmam Hatip Lisesi Ek Binasının açılışına katıldı.

Numan Kurtulmuş, imza dağıttı

07 Ekim 2016 16:58
Numan Kurtulmuş, imza dağıttı - Tıkla İzle

Açılışa başta şehit babası Mustafa (45), annesi Havva Efiloğlu (43), Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, AK Parti Ordu Milletvekilleri Oktay Çanak, Metin Gündoğdu ve Ergün Taşçı, Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

“15 Temmuz’un hesabını siz soracaksınız”
Açılışta bir konuşma yapan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz darbe girişimine dikkat çekerek, gençlere seslendi. Kurtulmuş, “15 Temmuz’un hesabını siz soracaksınız” dedi.
Kurtulmuş, şöyle konuştu: “15 Temmuz’da bir çalışıyorsak bugün bin çalışacağız. 15 Temmuz’da bir gayret ediyorsak bugün bin gayret edeceğiz. Bu topraklarda hala kahpelerin burnunu kaldırdığı bir ortam var. Öyle çalışacağız ki, ne bu kahpeler ne de bu kahpelerin arkasındaki güçler bir daha Türkiye için kötülük düşünemeyecek. Eğitim seviyesi yüksek ve ekonomisi daha güçlü bir Türkiye yapabilir miyiz? Allah'ın izniyle yaparız. 15 Temmuz’un hesabını soracak olan sizlersiniz. İnşallah bu hesabı soracak ve inşallah Türkiye’yi çok daha ileriye götüreceksiniz.”

Kurtulmuş'un konuşmasının ardından Şehit Fatih Efiloğlu İlkokulu'nun açılış kurdelesi kesildi. Kurdeleyi şehit babası Mustafa ve annesi Havva, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, AK Parti Ordu Milletvekilleri Oktay Çanak, Metin Gündoğdu ve Ergün Taşçı, Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar'ın da bulunduğu topluluk birlikte kesti.

Öğrenciler Kurtulmuş’a ‘amca’ diyerek imza istedi
Bu arada, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Anafartalar İlkokulunu ziyaret etti. Burada okulun semazen ekibi tarafından karşılanan Kurtulmuş, bir sınıfa girerek öğrencilerle sohbet etti. Bir süre dersi dinleyen Kurtulmuş, burada kendisini tanımayan öğrencilerin ‘amca’ seslenişi ile karşılaştı. Öğrencilerin “Amca bir imza verir misin?” taleplerini karşılıksız bırakmayan Kurtulmuş, onlara imza dağıttı.

Metin Akyürek 

 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 26°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!