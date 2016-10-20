Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’a Kibyra gezisinde eşi Prof.Dr. Sevgi Kurtulmuş, Burdur Valisi Şerif Yılmaz, AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz eşlik etti.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tarafından kazı çalışmaları sürdürülen Kibyra Antik Kenti’nde ilk olarak gladyatörlerin savaştığı olimpiyat arenasını inceleyen Kurtulmuş, burada Kibyra Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Şükrü Özüdoğru’dan bilgi aldı.

Kibyra Antik kenti’nin 2 bin yıllık dünya çapında önemli bir antik şehit olduğunu ifade eden Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tarafından kazı çalışmaları devam eden antik şehrin Türkiye ve dünya turizmine büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Kibyra Antik Kenti’nin kazı çalışmalarının en kısa sürede tamamlanarak, turizme açılmasını ümit ettiğini söyleyen Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, “Bulunduğumuz alan Kibyra, 2 bin yıllık bir antik şehirdir. Bu yöredeki ilk yerleşim yeri burasıdır daha önce ovada olan Oylupınar bölgesinde ilk yerleşim olmuş, sonra buraya taşınmışlar. Milattan hemen sonra ilk 23’üncü yılda burada büyük bir deprem olmuş, yıkılmış ve daha sonra tekrar güzel bir şekilde burası yeniden inşa edilmiş. Büyük bir hazinenin üstünde oturuyoruz hakikaten, sadece Türkiye çapında değil, dünya çapında önemli bir antik kentte bulunuyoruz. Ne yazık ki yeterince tanınmıyor. Son 10 yıldır burada kazılar yapılıyor, şu anda Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bünyesinde bu kazı çalışmaları belli bir aşamaya geldi ve çok şükür buradaki önemli yapıların, önemli bir kısmı açığa çıkmış oldu. İnşallah en kısa süre içinde buranın turizmin emrine verilmesi, turistlerin rahat bir şekilde gelip dolaşmasını sağlayacak hazırlıklar da yapılır” dedi.

Renkli mermerden yapılmış Medusa ve üstü kapatılmış ilk mekanlar ortaya çıktı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Arkeoloji Anabilim Dalı tarafından sürdürülen Kibyra Antik Kenti’nde, dünyada ilk renkli mermerden yapılmış Medusa ve üstü çatı olarak kapatılmış yerleşim yerlerinin bulunduğuna dikkat çeken Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, “Burada dünyadaki renkli mermerlerle yapılmış tek Medusa burada bulunuyor, burada ortaya çıkarıldı. Ayrıca antik dönemlerde üstü çatı olarak kapatılmış olan ilk mekan da burasıdır. Odeon burada, az yukarıdadır dolayısıyla burası fevkalade önemli bir mekandır. Ümit ediyorum ki en kısa süre içinde burası hem Türkiye turizmine hem de dünya turizmine ciddi bir şekilde katkı sağlayan bir şekilde açılır” şeklinde konuştu.

“Unesco Dünya Mirası Listesine girmeli”

Kibyra Antik Kenti’nin UNESCO Dünya Mirası bekleme listesinde yer aldığını belirten Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, “Ayrıca bildiğiniz gibi UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası Listesi’nde bekleme listesinde olan bir yerimizdir, yine en kısa süre içinde buranın dünya kültür mirası yapıtlarından birisi haline gelmesini inşallah temin ederiz. Kibyra Antik Kenti’nin Türkiye kamuoyuna tanıtılması önemlidir. Gerçekten hakikaten ben buraya birkaç sefer geldim. Her seferinde başka bir güzelliğini görüyoruz. Oldukça güzel bir alan, inşallah en kısa zamanda biter, ışıklandırmaları yapılır, yolları yapılır. Turistlerin şehir merkezinde bilgilendirilmesi sağlanır, yazıları yazılır ve burası cıvıl cıvıl turistlerin geldiği bir mekan haline gelir” ifadelerini kullandı.

British Museum’da tanıtılıyor

Kibyra Antik Kenti’nin Türkiye’de çok tanınmadığını fakat Londra’da bulunan British Museum’da Kibyra Antik Kenti’ni anlatan katalog ve haritaların bulunduğunu ifade eden Numan Kurtulmuş, “Ayrıca Kibyra’yı biz Türkiye’de çok tanımıyoruz ama British Museum’da, Kibyra ile ilgili bir takım kataloglar ve haritaların var olduğunu ve orada sergilendiğini biliyoruz. Ben görmedim, eşim orada gördü ve dünyanın da Avrupa’nın da önemli bir yer, Türkiye’nin turizmine inşallah büyük katkı sağlayacak. En kısa zamanda bütün kazılar tamamlanır ve şehir bütünüyle ortaya çıkarılabilir diye ümit ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Odeon’un fotoğrafını çekti

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş Kibyra Antik Kenti gezisinde, kazı alanını gezdi. Medusa ve Odeon’u gezen Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Odeon’un fotoğrafını çekmeyi de ihmal etmedi.