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Numan Kurtulmuş: Parlamenter sistem çift başlılık üretiyor

Başbakan Yardımcısı ve Hükumet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Anayasa değişikliği için yapılacak referandumda ‘evet’ çıkması durumunda milletin önünün açılacağını söyledi.

Numan Kurtulmuş: Parlamenter sistem çift başlılık üretiyor

02 Şubat 2017 13:44

Başbakan Yardımcısı ve Hükumet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Anayasa değişikliği için yapılacak referandumda ‘evet’ çıkması durumunda milletin önünün açılacağını belirterek, “Bu ülkede bir daha kapalı kapılar arkasında Cumhurbaşkanı seçmek, bir daha hükumetleri belirleme devri geride kalmıştır. İnşallah geride kalacaktır” dedi. 

Başbakan Yardımcısı ve Hükumet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, referanduma destek kampanyasını memleketi Ordu’dan başlattı. İki gün boyunca Ordu’da olacak olan Kurtulmuş, AK Parti Ünye İlçe Danışma Kurulu toplantısına katıldı. Kurtulmuş burada yaptığı konuşmada, Türkiye’de vesayet odaklarının devrinin tamamlandığını söyledi.

“Artık kapalı kapılar ardında Cumhurbaşkanı ve hükumet seçme dönemi geride kalacak”
Kurtulmuş, referandumda çıkacak ‘evet’ sonucunun Türkiye için kader niteliğini taşıdığını belirterek şu görüşlere yer verdi: “Geçmişte Türkiye’de seçim sonuçları başka çıktı, siyasi sonuçlar başka çıktı. Hatta hatırlayın sayısal gücün başka manaya geldiği en yetkili kişiler tarafından ifade edildi. Çünkü kapalı kapılar arkasında bu millet adına gücü elinde bulundurduklarını zannedenler millet adına karar verdiler. Rahmetli Ali Fuat Başgil’in 1961’de Cumhurbaşkanı adayı olmasına dahi mani oldular. Ensesine silah dayayarak İstanbul’dan Ankara’ya gelen rahmetli Ali Fuat Başgil’i gerisin geriye geri gönderdiler. Türkiye’de vesayet odakları her Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunbozanlık yaptılar, milletin önüne engeller çıkardılar. Hükümetleri yönlendirdiler, siyasi partileri kapattılar. Türkiye’de ortaya çıkan siyasi tabloyu yönlendirerek istemediklerini kapattılar, istediklerinin önlerini açtılar. Şimdi bu anlamda millet önünü açacaktır. Bir daha kapalı kapılar arkasında cumhurbaşkanı seçmek, bir daha hükumetleri belirleme devri geride kalmıştır. İnşallah geride kalacaktır.”

“Parlamenter sistem çift başlılık üretiyor”
Parlamenter sistemin çift başlılık ürettiğini de belirten Kurtulmuş, "İnönü ile Recep Peker arasındaki ihtilaf, rahmetli Menderes ile Celal Bayar arasındaki ihtilaf, Özal ile Yıldırım Akbulut arasındaki ihtilaf, Demirel ile Özal arasındaki ihtilaf, Demirel ile Çiller arasındaki ihtilaf, Demirel ile 28 Şubat döneminde Erbakan arasındaki ihtilaf, 2001’de Ecevit ile kendi seçtirdiği Ahmet Necdet Sezer arasındaki ihtilaf. Çift başlı olunca ihtilaf kaçınılmaz oluyor. İnşallah bu çift başlılığı ortadan kaldırmayı temin edeceğiz. Millet kime yetki verdiyse hesabını ona soracak” şeklinde konuştu. 

‘Evet’ sonucunun terörle mücadeleye ivme kazandıracağını ve terör örgütlerini tarihe gömeceğini de ifade eden Kurtulmuş, CHP’nin bu konudaki tavrını eleştirerek, “Bunu bir kere daha söylüyorum, CHP’li arkadaşlarda lütfen iyi anlasınlar. İnşallah bu millet evet dediği zaman terörle mücadeleye de evet demiş olacak ve kararlılığını ortaya koymuş olacak” diye konuştu. 

Metin Akyürek


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