AK Parti Orhangazi İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, meşalelerle karşılandı. Partisinin ilçe teşkilatında konuşan Kurtulmuş, “Yeni bir anayasal reforma, yeni bir anayasaya ihtiyaç var. Gönlümüz ister ki şöyle dört dörtlük kamil manada bir anayasa değişikliği yapabilseydik. Türkiye'deki bütün antidemokratik meseleleri eleyerek, milletin seçtiği, yaptığı bir anayasayı oluşturabilseydik. Ancak siyasi şartlar öyle gösteriyor ki çok kapsamlı bir anayasa değişikliğini bu dönemde yapabilmek çok mümkün görünmüyor" şeklinde konuştu.

Milletin kararının üstünde hiçbir kararın kabul edilmeyeceğini ifade eden Kurtulmuş, "Öyle görünüyor ki önümüzdeki dönem Türkiye, parlamentoda 330'u bularak, Allah'ın izniyle en kısa süre içinde belki daha da üstünde, belki 367 de olabilir. Bu süreçler içinde her halükarda bir referandumun ucu görünüyor. Allah'ın izniyle millet, çok büyük bir oyla başkanlık sistemini getirecektir. Ondan sonra da cumhurun başkanı olarak seçilmiş kişi, millete hizmet etmeye devam edecektir. Bütün seçimlerden zaferle çıkmış olan AK Parti, önümüzdeki referandumdan da çok büyük bir zaferle çıkacaktır. Türkiye 2019'a kadar genel seçimler olmadan yoluna devam edecek. Bu arada sadece bir referandum yapılacak” dedi.

"PYD, YPG, PKK ismini bir kaç sene sonra duymayacaksınız"

Türkiye’nin terörle mücadelede kararlı olduğunu dile getiren Kurtulmuş, “Referandumda inşallah milletin iradesini sandıktan çıkaracağız ve milletin kendi başkanını seçtiği bir seçim sonucunu ortaya koyacağız. Önümüzdeki dönem Türkiye için çok daha hayırlı olacak. Türkiye, bütün zorlukları geride bırakacak. PYD, YPG, PKK, bunların ismini birkaç sene sonra duymayacaksınız. FETÖ diye bir adam var, bir de örgütü var, FETÖ. Hiç merak etmeyin. Göreceğiz, çok kısa bir zaman sonra bu adamın ismini dahi bu millet hatırlamayacak. Yaptıkları ihanetleriyle tarihin çöplüklerine atılacaklardır. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Biz intikam peşinde koşmayız. Biz devleti yönetiyoruz. Biz, hukuk önünde hainlerden hesap sorar, burunlarından fitil fitil getiririz" diye konuştu.

AK Parti Orhangazi ilçe teşkilatı ziyaretinin ardından Uludağ Üniversitesi Asil Çelik Meslek Yüksek Okulu’nun açılışına katılan Kurtulmuş, birilerinin Türkiye’nin güçlü olmasını istemediğini söyledi. Kurtulmuş, “Birileri diyor ki Türkiye güçlü olursa dünyanın başına bela olur. İstediklerimizi yapamayız. Türkiye’yi parmağımızı sallayarak hizaya getiremeyiz. Dolayısı ile ne kadar maşamız varsa kullanalım, Türkiye’nin önünü keselim. İçeriden ve dışarıdan Türkiye’nin önünü kesmeye çalışalım. Boşuna heveslenmeyin. Aziz milletimiz buradadır. Bu oyunları bozacak güce ve kararlılığa sahiptir” dedi.

Başbakan yardımcısı daha sonra kurdele kesip açılışını yaptığı okulu gezdi.

Abdullah Çibir - Musa Öztürk