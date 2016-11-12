Başbakan Yardımcısı Numar Kurtulmuş, Sosyologlar Derneği tarafından Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi'nde düzenlenen İslam Düşüncesi ve Sosyolojisi Sempozyumu sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Yeni anayasa en kısa sürede mecliste"

Numan Kurtulmuş, yeni anayasa sürecine ilişkin bir soruya, "Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Birisi çok kapsamlı bir anayasal reform olmaz üzere, bir diğeri ise başkanlık sistemine geçiş süreci ile ilgili gereken, yasamanın da işin içerisinde olduğu daha küçük bir paketle sadece başkanlık sistemine geçişi sağlayacak bir pakettir. MHP görüşlerini başından itibaren ortaya koydu. Biz bu çalışmaları MHP ile belli bir noktaya getirdik. Gönlümüz arzu eder ki CHP de bu sürece katkıda bulunsun ve görüşlerini ortaya koysun. Çünkü anayasa tüm milletin anayasasıdır. Başından beri ifade ettiğimiz şu. Nihayetinde AK Parti'nin tek başına anayasa yapma çoğunluğu yok. Bunun için parlamento içerisinde diğer partileri ve milletvekillerinin oylarına ihtiyacımız var. Biliyorsunuz anayasa oylamaları parti grup kararları ile olmaz. Biz de bu görüşmelerin sonunda 330'u bulduğumuza kanaat getirdiğimiz anda süreci hızlandırır meclise göndeririz. Son görüşmeler çerçevesinde 300'un bulunma ihtimali görülmüştür. AK Parti olarak süreci daha da uzatmadan önümüzdeki günlerde değişiklik teklifi gönderilecektir. 367'nin üzerinde oy alsak bile, yani parlamentodan verilen kararla anayasa değişikliği gerçekleşmiş olsa bile bunu millete götürüp sormayı tercih ederiz. Çünkü Türkiye'de özellikle yönetim sistemi bakımından köklü bir değişiklik gündeme gelecektir. Eğer 330 ile 367 arası olursa zaten mecburen halka gidiyoruz. Türkiye'de millete gidildiği zaman da büyük çoğunlukla bu değişikliğin geçeceğini ümit ediyoruz. Böylece Türkiye başkanlık sistemi tartışmalarını geride bırakacak, bir taraftan terörle mücadeleyi etkin hale getirmek, bir taraftan ekonomik ve siyasi güçlü Türkiye adımlarını atarak yoluna devam edecektir. Ümit ediyorum kısa sürede süreç tamamlanır. Kısa süre sözü laf olsun diye söylediğim bir şey değil. Bu tür şeylerde bizim meclise göndermemiz, meclisin meşguliyetleri, bunların hepsini görmez lazım. Bundan sonra çok uzamadan en kısa sürede meclise gelir" diye yanıt verdi.

"Bu olayın içinde kim varsa, hepsinin burnundan fitil fitil gelecek"

Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün şehit edilmesine ilişkin soruşturma ilgili de konuşan Numan Kurtulmuş, "Öncelikle değerli kaymakam kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Maalesef terör örgütleri ile mücadelede önemli adımlardan biri olan 'atanan belediye başkan vekilleri vasıtasıyla hizmetin halka götürülmesi' sürecinde rol almış değerli bir arkadaştı. Uzun süredir belediye hizmetlerinde mahrum bırakılan Derik halkına hizmet sunmak için gece gündüz mücadele ediyordu. Makamında hain saldır sonucu şehit edildi. Allah rahmet eylesin. Evladına hayırlı gelecekler diliyorum. Hepimizin yüreği burkuldu. Bu olayın içerisinde kim varsa, bir köstebek, ona yardım eden başkaları, kim varsa hepsinin burnundan fitil fitil getirilecek. Bu saldırıları niye yapıyor bu hainler. Bütün imkanları ile Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet güçleri, bölücü terör örgütü ile büyük mücadele veriyor. Her gün belki onlarca terör elemanı etkisiz hale getiriliyor. Atanan vekil belediye başkanları marifetiyle hizmetten mahrum kardeşlerimize büyük hizmetler geliyor. Hazmedemedikleri o. Terörün gölgesindeki terör örgütüne yüzde 80 oy vermiş ilçelerde dahi halkın desteği sıfıra inmiş vaziyette. Aynı halkımız gerçekleri görüyor 'hiç olmazsa bu vekil belediye başkanları bize hizmet getiriyor' diye o hizmetlere sahip çıkıyor. Bunlardan olağanüstü rahatsızlık duyuyorlar. Bunun arkasındaki temel neden budur. Aslında sadece kaymakama değil Derik halkına karşı bir eylem yaptılar. Aslında halkı cezalandırıyorlar. Bu hain çete, mutlaka bu yaptığının hesabını verecek" ifadelerini kullandı.

"Yeni yönetim FETÖ'nün değil, Türkiye'nin yanında yer alacak"

Numan Kurtulmuş terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in Türkiye'ye iadesi sürecinin sorulması üzerine ise şunları söyledi: "FETÖ'nün iadesi, bu süreç içinde tutuklanması ile ilgili talepleri ilettik. Onlar da bize 'bu bir hukuki süreç' dediler. Biz de 'Hukuki bir süreç olduğunu biliyoruz ama bu bizim için siyasi bir niyet meselesi. Niyetinizi ortaya koyun. Yani FETÖ'nün Türkiye'ye iadesinin Amerikan menfaatleri bakımından da doğru olacağına ilişkin niyetinizi ortaya koyun. Hukuk bir şekilde işler' Şimdi yeni başkanın seçilmesiyle birlikte ümit ediyoruz ki ilk gelen sinyaller de FETÖ ile ilgili süreçte yeni yönetimin FETÖ'yu değil, Türkiye Cumhuriyet Devleti'ni ve Türk halkını tercih edeceği yönündedir. Ümit ediyoruz ki gelişmeler bu istikamette olur. Dosyalarımız hazırlandı, adalet bakanımız görüşmelerini yaptı. Çok açık. Bu adamı iade edin, iade süreci tamamlanana kadar gözaltına alın. Çünkü bu adam hala melanetine devam ediyor. Hala oradaki networku üzerinden dünyadaki bütün elemanlarını ayakta tutmaya çalışıyor, Türkiye'ye karşı düşmanca faaliyetlerine devam ediyor. Sosyal medyayı kullanarak kendi elemanlarına cesaret vermeye çalışıyor. Aynı şekilde Amerikalı bir terörist Türkiye'de ikamet etseydi ve aynı şeyleri ABD'ye karşı yapsaydı ne hissederlerse biz de aynı şeyleri hissettiğimizi ifade ettik. Ümit ediyorum iyi bir sonuç alacağız. Özellikle son dosyanın teslim edilmesi ile FETÖ'nün iadesi bakamından yeni bir süreç başlamıştır. İnşallah kısa sürede Türkiye'ye iadesi mümkün olur. Yeni bir sürecin başladığını nereden görüyoruz. FETÖ'ye yakın çevrelerin bir telaş içerisinde 'aman ha, sakın ha bizleri iade etmeyin' şeklinde bir telaşı sergiledikleri görülüyor. Ümit ediyorum sonuç alacağız."