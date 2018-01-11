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Numan Kurtulmuş'dan Fenerbahçe'ye ziyaret

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile Antalya Valisi Münir Karaloğlu, sezonun ikinci yarısına Antalya’da hazırlanan Fenerbahçe'yi ziyaret etti.

Numan Kurtulmuşdan Fenerbahçeye ziyaret

11 Ocak 2018 21:16
Numan Kurtulmuş'dan Fenerbahçe'ye ziyaret - Tıkla İzle

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile birlikte Fenerbahçe'yi ziyaret etti. Bakan Kurtulmuş ve beraberindekileri, teknik heyet ve futbolcular otelin girişinde karşıladı. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Teknik Direktör Aykut Kocaman ve oyuncularla sohbet etti. Bir Fenerbahçeli olarak Fenerbahçe kampında bulunmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Bakan Kurtulmuş, sarı-lacivertli ekibe başarılar diledi.

Takımı kaptanı Volkan Demirel, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'a imzalı forma hediye etti.

 

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