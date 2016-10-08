Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, El Şark 2016' İstanbul Buluşması programına katıldı.

Dünyadaki ve ülkemizdeki terör olaylarını değerlendiren Kurtulmuş, Türkiye'nin terör sorunlarında 'nedenlerle', Batılı ülkelerin 'sonuçlarla' ilgilendiğini söyledi. Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş yaptığı konuşmada, “Bugün dünyada iki büyük sorunla karşı karşıyayız. Birisi küresel göç, diğeri küresel terörizmdir. Öncelikli olarak bugün ortaya çıkan küresel göç ve terörizm konusunun sonuçlarını iyi araştırmak ve sebeplerini ortaya çıkararak bertaraf etmek zorundayız. Bizimle, birçok ülkenin siyaset yapıcılarıyla aramızdaki en temel fark, bizim hem küresel hem de küresel göçü, bölgemizde yaşanan çok sayıda sebebin bir sonucu olarak görmemiz, Batı'daki bazı siyaset yapıcıların ise sadece bu sonuçlarla ilgilenmesidir. Bir dizi sebep, açlıklardan kıtlıklardan, işgallerden başlayan bir sürü sebep, bugün hem küresel göçün hem de küresel terörün sebebidir” dedi.

Numan Kurtulmuş'tan Avrupa ülkelerine 'mülteci' tepkisi

Arap Baharı sürecini ele alan ve Türkiye'nin dünyanın dört bir yanından gelen mültecilere kucak açtığını ifade eden Kurtulmuş, “Irak'ın bir takım süslü bahanelerle başlayan süreç olmasa, ardından Suriye'deki siyasi istikrarsızlık olmasa, Suriye'deki geniş kitleler yönetimin dışında bırakılmasa bugün belki bölgemizde DAEŞ denen bu terör örgütü olamayacaktı. Dünyanın başında böyle bir bela olmayacaktı. Dolayısıyla bu nedenleri ortadan kaldırmak üzerine de yoğunlaşmak mecburiyetindeyiz. Avrupa'daki mülteci sorunun çözmek için sınırlarını nasıl kapatacaklarını, Ege'de, Akdeniz'de nasıl tedbir alacaklarını, nasıl dikenli teller-duvarlar öreceklerini düşünüyorlar. Epeyce süredir mülteci akınını, nasıl polisiye tedbirlerle önleyebileceklerine odaklanmış durumdalar. Gök kubbenizi bile kurşundan kubbelerle örtseniz dünyadaki bu olaylar sürdüğü sürece göçmen dalgasından asla kurtulamayacaksınız” ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı DAEŞ saldırılarına değindi

Kurtulmuş, terör örgütü DAEŞ'in saldırılarına değindiği konuşmasında, “Çeşitli yalanlarla, sahte delillerle yüce idealler vaatleriyle Irak'a müdahale edildi. Sonuçları ortadadır. Örneğin DAEŞ'in Musul'u elini kolunu sallayarak almasına, Rakka'yı bir günde işgal etmesine neden oldu. Filistin'de sandığın ortaya konmasıyla demokratik bir temsil sürecine geçilmişken, bombalarla ortadan kaldırılan, daha doğmamış bebek mesafesindeki Filistin Demokrasisi de orada can vermiştir” ifadelerine yer verdi.

“Türkiye coğrafyamızın önemli bir 'İnsanlık Adasıdır' “

Türkiye'yi ,coğrafyanın önemli bir 'İnsanlık adası' olarak niteleyen Kurtulmuş, “Çok şükür bölgede istikrarla varlığını sürdürmeye devam ediyor. Türkiye 3 asrılık Batılılaşma tecrübesine sahip bir ülke. En az 150 yıldır devam eden demokratikleşme tecrübesine sahip. Bu ülke son 5 asırdır dünyanı her yerindeki mazlumlar ve mağdurlar için 'Kurtuluş Adası' olmuştur. Bu özelliğimizi son dönemlerde de korumuş bir ülkeyiz. Irak'ta Saddam'ın zulmünden kaçanların gelip sığındıkları ülke burasıydı. 5 yıldır devam eden katliamlardan kaçan Suriyeli 3 milyonu aşkın mültecinin gelip sığındığı yer Türkiye'dir. Gözümüzü kırpmadan dünyanın adaletli olması, coğrafyamızın da Medinetül'l Fazıla gibi olması için elimizden gelen her gayreti ortaya koyacağız” diye konuştu.



Murat Horoz - Ufuk Kıvık

