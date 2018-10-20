Numan Kurtulmuş'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması

Partisi tarafından Konya'da düzenlenen eğitim programının gerçekleştiği otelde düzenlediği basın toplantısında konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul'da Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda dünyanın gözü önünde fevkalade ürkütücü, korkunç bir hadiseyle karşı kaşıya kalındığını kaydeden Kurtulmuş, "Dünyaca tanınan bir gazeteci İstanbul'da başkonsolosluğa girdi ve bir daha çıkamadı. Biliyorsunuz ilk andan itibaren Türkiye Cumhuriyeti hükümeti olarak, ilgili tüm birimlerimiz bu olayla ilgili ayrıntıların ortaya çıkarılması için olağan üstü dikkatle, titizlikle bu süreci yürütüyoruz. Şimdi soruşturma faslına geçti. Burada deliller, bilgiler, bulgular hepsi bunlar elde ediliyor. Ve şunu çok açık bir kere daha ifade etmek isteriz ki, Türkiye bu kesinleşmiş delil ve bulgular ortaya çıktığında bunları dünya kamuoyu ile paylaşmaktan asla imtina etmeyecektir. Türkiye bu anlamda ortaya konulan çirkin, ürkütücü, korkunç, insanlık dışı uluslararası hukuka aykırı bu işin arkasını bırakmayacak. İstanbul'da olsa bile uluslararası hukuk bakımından Suudi Arabistan'ın toprakları olan konsolosluk binasında işlenen bu suçun örtülmesine asla müsaade etmeyecektir" diye konuştu.

"Suudi yönetiminin bir şekilde bu işten sıyrılmasının mümkün olmayacağını düşünüyorum"

Kurtulmuş, suçun kesinleştiğinde Suudi yönetiminin bir şekilde bu işten sıyrılmasının mümkün olmayacağını ifade etti. Kurtulmuş şöyle konuştu:

"Dünya kamuoyuna sızan Suudi Arabistan mahreçli bazı haberlere dayandırılarak ifade edilen hususlar, bu işin İstanbul'a gelen infaz timindeki insanlar tarafından işlenildiği ve bir iki kişinin üstüne atılarak bu işin bir şekilde Suudi yönetimine sıçratılmaması için gayret sarf edildiği yönünde haberler var. Haberlerin doğruluğu konusunda konuşmak istemiyorum. Ama şunun herkes tarafından bilinmesi lazım. Herhangi bir ülkenin konsolosluğunda işlenen bir suçun hele hele orada kamu görevlisi olan insanlar tarafından işlendiği iddia edilen bir suçun oradaki resmi görevlilerin bilgisi olmaksızın hatta o ülkenin resmi yetkililerinin bilgisi olmaksızın işlenmesi mümkün değil. Bunu falanca işledi diye her hangi bir şekilde eğer suç kesinleşirse suçun üzerinden Suudi yönetiminin bir şekilde bu işten sıyrılmasının mümkün olmayacağını düşünüyorum. Burada hem uluslararası hukuk bakımından hem de insanlığın vicdanının bir şekilde teskin edilmesi bakımından suç bütün unsurlarıyla bütün taraflarıyla ortaya konulmalı, kötülüğün ve uluslararası hukuka aykırı insanlık suçunun asla örtmemeliyiz. uluslararası camianında buna müsaade edeceğini zannetmiyorum."

"Bu suçun arkasında kimler varsa ortaya çıkarılması da uluslararası camianın önemli bir vazifesidir"

Bu meselenin bir başka önemli boyutunun Suudi Arabistan gibi bazı ülkelerin artık açık, şeffaf ve demokratik kuralları olan halka hesap verebilen ülkeler haline dönmesinin ne kadar önemli olduğu gösterdiğini dile getiren Kurtulmuş, suçun arkasında kimler varsa ortaya çıkarılmasının da uluslararası camianın önemli bir vazifesi olduğunu bildirdi. Kurtulmuş, "21. yüzyılda yaşıyoruz ve herhangi bir ülkenin hangi yönetimle yönetilirse yönetilsin, açık, şeffaf ve hesap verebilir olmasının zaruri olmasını görüyoruz. Ümit ederiz ki, henüz tam manasıyla gerçekleşmiş bir sonuç yok ama kesine çok yakın uluslararası camianın artık tamamiyle kabul ettiği şekilde ortada bir cinayet var, bir suç var ve bu suçun arkasında kimler varsa bunun ortaya çıkarılması da uluslararası camianın önemli bir vazifesidir" dedi.

Mustafa Beşer - Mustafa Uslu

