Numan Kurtulmuş’tan CHP lideri Kılıçdaroğlu’na tepki

Çanakkale ili Eceabat İlçe Belediyesi ile Gaziantep Şahinbey İlçe Belediyesi’nin kardeş kent protokol kapsamında Eceabat’a yaptırılan Şahinbey Parkı’nın açılış törenine katılan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, açılış töreni öncesinde habercilerin, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Almanya’da yayınlanan bir dergiye verdiği röportajla ilgili olarak yönelttiği soruyla alakalı olarak, epeydir Türkiye’ye karşı yurtdışında olumsuz algı operasyonunun devam ettiğini ifade etti.

Türkiye’nin son derece güvenli bir yer olduğunu belirten Kurtulmuş, "Herhangi bir şekilde Türkiye’yi güvensiz bir ülke olarak tanımlamak büyük bir talihsizlik ve büyük bir haksızlıktır. Türkiye bunu hak etmiyor. Hele ki Türkiye’nin içinden bu sözlerin söylenmesi doğru değildir" dedi.

Türkiye’nin her şehrinin; İstanbul’u, Antalya’sı, Çanakkale’si ile en az Berlin kadar, en az Paris kadar, en az Londra kadar güvenli olduğunu belirten Kurtulmuş, “Dolayısıyla Türkiye’nin güvensiz olduğunu ifade etmek yanlıştır, Türkiye’ye karşı haksızlıktır. Hele hele geçtiğimiz sene 2015-2016 arasında çeşitli vesilelerle, özellikle Ruslarla yaşanan kriz dolayısıyla gerilemiş olan turizmimize karşı yapılmış bir darbedir. Öyle anlarız bunu. Bu sözlerin düzeltilmesi lazım. Bu sözler doğru sözler değildir, gerçeği yansıtmamaktadır. Hele hele Türkiye’de bunu ana muhalefetin başında olan bir kişinin böyle bir ifadede bulunması doğru değildir. Bu siyaseten de doğru değildir. Evet muhalefet partileri zaman zaman iktidara karşı sözler söyler. Bunları anlayışla karşılarız. Ama Türkiye’ye karşı yapılan algı operasyonunun bir parçası olmasını asla tasvip etmek mümkün değil, doğru değil. Düzelteceğini ümit ediyoruz. Türkiye güvenli bir ülkedir. Herkesin rahatlıkla gelip ziyaret edebileceği, turistik amaçlarla Türkiye’nin her köşesini dolaşabileceği bir yerdir" şeklinde konuştu.

“TERÖRE KARŞI HEP BERABER DURALIM”

Geçtiğimiz gün Ağrı Doğubayazıt’ta olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Doğubayazıt’ta Ahmedi Hani Kültür Festivali’ne katıldım. Ve orada barış içerisinde büyük bir şenlik havası içerisinde festivalimizi yaptık. Oradaki kültür merkezinin açılışını gerçekleştirdik. Doğubayazıt’ta sokaklarla halkımız ile birlikte dolaştık. Oturduk çay kahve içtik. Yani Türkiye’nin her yeri güvenliklidir. Türkiye’nin her yerinde insanlar huzur içerisinde dolaşabilirler. Ha ’terör saldırısı’ derseniz kusura bakmayın dünyanın her yerinde hain terör örgütleri, bir takım dış güçlerin maşası olarak faaliyette bulunuyorlar. Terör örgütlerine karşı da herkesin, içeride iktidarla muhalefetle, dışarıda bütün ülkelerin siyasetçileri olarak tek yumruk olarak durmamız lazım. Terör örgütleri nerede hangi saldırıda bulunuyorlarsa bu bütün insanlığa karşı yapılmış olan bir suçtur. Buna karşı hep beraber duralım. Ama ’Türkiye güvensiz bir ülkedir’ diyerek başkalarının ekmeğine yağ sürmek Türkiye’ye karşı haksızlıktır. Bunu kabul etmek mümkün değil" dedi.

Bakan Kurtulmuş, Kurban Bayramı tatiliyle ilgili soruya ise, "Henüz daha bakanlar kurulu toplanmadı. Konu bakanlar kurulunda gündeme gelmedi. Şu anda açıklama yapmak için zaten erken. Oldukça yeterli vakit var" şeklinde cevap verdi.

Murat Yüksel - Gürkan Düzenli