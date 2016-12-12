Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Çankaya Köşkü’nde Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısının gündemine ilişkin açıklamalarda bulunarak, gazetecilerin sorularını cevapladı. İstanbul’daki terör saldırısını değerlendiren Kurtulmuş, “Bu terör saldırısı bir kere daha göstermiştir ki Türkiye uluslararası terör siyasetinin muhatabı olan bir ülkedir. Cumartesi akşamı saat 21.29’da yapılan saldırının PKK’lı örgüt militanları tarafından yapıldığı anlaşılıyor. Bir terör örgütü tarafından yapılmış olan bir saldırı. Türkiye daha önce hem PKK hem DEAŞ hem başka terör örgütlerinin de saldırılarına muhatap olmuş bir ülke. Bu anlamda terör örgütleriyle savaşıyoruz. Bu terör örgütlerinin artık vekalet savaşlarının bir maşası olarak kullanıldığı cümlenin malumudur” ifadelerini kullandı.

Bu tür terör saldırıları karşısında milletimizin ortak bir duruş sergilemesinin önemli olduğunu belirten Kurtulmuş, “Örgütlerin amacı korku, panik ve yılgınlık oluşturmaktır. Halkı bu atmosfer içinde hareketsiz bırakmaktır. Herkes bilsin ki biz yılgınlık, korku siyasetine teslim olmayacağız, bu istikamette oluşturacakları psikolojinin içerisine hapsolmayacağız. Ayrıca, asla teröre alışmayacağız. Hesap soracağız. Bunların hepsinden, kimler varsa arkalarında onlardan da hesap soracağız” diye konuştu.

Terör saldırılarından sonra kim dost kim düşman görmek istediklerini anlatan Kurtulmuş, “Bundan sonra dostlarımızın, müttefiklerimizin, teröre karşı sadece söz olarak değil, böylesine hain saldırılar karşısında birtakım kınama cümleleriyle değil uygulamada da açıkça Türkiye’nin yanında olduklarını göstermeleri lazım” şeklinde konuştu.

Kurtulmuş, bu akşam saatleri itibarıyla 19.31’de Mardin yolundan Diyarbakır yoluna yaklaşırken F-16 uçağının düştüğünü belirterek, “Uçağımız düşmeden evvel pilotumuz otomatik pilotla kendisini uçağın dışına atmış ve sağ salim kurtulmuştur. Şu an itibarıyla üsse dönmüş ve orada bulunmaktadır. Konu bütün detaylarıyla incelenmektedir. Uçak, uçuşunu bir eğitim uçuşu olarak sürdürmekteydi. Uçuşu tam tamamlamak üzereyken uçağın düşmesi hadisesi vuku bulu. Bunun kuvvetle muhtemel bir teknik arıza nedeniyle meydana geldiği şeklindedir. Önümüzdeki saatlerde kaza kırım ekipleri de olay yerine intikal ederek bu düşme olayı incelenecek” dedi.

Hükümetin sigorta sektöründeki gelişmeleri değerlendirdiğini anlatan Kurtulmuş, primlerin düşürülmesi konusunda müzakerelerin yapıldığını ifade etti. Kurtulmuş, “EKK’daki kararların değerlendirmesi yapılmış, yasal mevzuatın yapılması konusunda müzakere yapılmıştır. Her bir bakan arkadaşlarımız, ilgili bütün kamu kurum ve kuruluşlarımız, gerekli çalışmaları yerine getiriyor” diye konuştu.

Bir gazetecinin İstanbul’daki patlamanın etkisinin zemine doğru değil, yanlara doğru yayıldığı, bunun askeri bir mühimmat olduğu iddialarına ilişkin sorusu üzerine Kurtulmuş, “Biz de olaydan sonra olay yerine gittiğimizde hem derin hem geniş bir çukur açılmış, bununla ilgili her türlü teknik çalışma yapılıyor. En ufak bir detay atlanmadan teknik çalışma yapılıyor. Sıradan bir mühimmatla karşı karşıya olmadığımız anlaşılıyor. Araştırmalar nihayetine erdiği zaman bu açıklamalar yapılır. Terör örgütlerinin kullandığı hiçbir malzeme süpermarketlerde ya da çarşamba pazarında satılmıyor. Ağır silahlara kadar birçok silahları kullanıyorlar. Bu silahlar herhalde birileri tarafından bunların eline veriliyor, gidip de AVM’den ya da çarşamba pazarından almıyorlar. Bu terör örgütlerinin arkasındaki lojistik destekler, askeri, istihbari destekler verilmesin hiçbir örgüt bir iki haftadan fazla dayanamaz. Hiç kuşkusuz cumartesi günkü patlamanın arkasındaki mühimmat da tesadüfen elde edilen bir malzeme değildir ama bu malzemenin ne olduğu konusunda detaylı çalışmalar yapıldıktan sonra resim netleşir” diye konuştu.

Diyarbakır’da F-16 uçağının düşmesi

Diyarbakır’da F-16 uçağının düşmesine ilişkin soru üzerine Kurtulmuş, “Daha olayın üzerinden çok az bir süre geçti. Bunlar spekülasyon yapılacak konular değildir. Son derece ciddi konudur. Hiçbir detay atlamadan derhal soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma sonucu bu işin mahiyeti ortaya çıkacaktır. Şu an itibarıyla bu konuyla ilgili ilk bilgiler, uçağın düşmesinin teknik arızadan kaynaklandığı yönünde bilgilerdir. Bunlar teyide muhtaç bilgilerdir. Çok kısa süre içinde netleştirilecektir” dedi.

Halep’teki saldırılar

Halep’teki saldırıların sorulması üzerine Kurtulmuş, “Uluslararası camia Halep’te insanlığın kurtarılması konusunda üzerine düşeni yerine getirmiyor. Bunun için Türkiye olarak oraya bir an evvel insani yardımın ulaştırılmasının şart olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca insani yardımın mutlaka ateşkes şartına bağlanmasının doğru olmadığı kanaatindeyiz. Ateşkesin sağlanmasında geç kalınıyorsa Türkiye’nin teklifi şudur; uluslararası camia Avrupa ülkeleri, bölge ülkeleri, Türkiye, herkes kendi bayraklarıyla gelsin bir uluslararası yardım konvoyu düzenleyelim. Bu yardım konvoyunu Halep’teki ihtiyaç sahibi insanlara ulaştıralım” şeklinde konuştu.

Bir soru üzerine Kurtulmuş, Merkez Bankası’nın dövizle ilgili gelişmeleri takip ettiğini ve birçok enstrümanı kullandığını ifade etti.

El Bab operasyonu

El Bab operasyonunu değerlendiren Kurtulmuş, “El Bab konusunda son noktaya gelinmiştir. Bu anlamda şehir çevrelenmiş son bitirici operasyonun hazırlıkları yapılmaktadır. En kısa süre içerisinde El Bab’la ilgili harekatın o kısmı bitirilmiş olacak” dedi.

Enise Vural