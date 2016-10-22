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Numan Kurtulmuş’tan gazetecilere sürpriz

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, AK Parti’nin Afyonkarahisar kampını takip eden gazetecilerin çadırını ziyaret ederek hem fotoğraf çekti, hem de gazetecilerle birlikte fotoğraf çektirdi.


22 Ekim 2016 15:37

AK Parti’nin Afyonkarahisar kampı Başbakan Binali Yıldırım’ın açılış konuşması ile başladı. AK Parti’nin kampını izlemek için otelin önüne kamp kuran gazeteciler de kendileri için hazırlanan çadırda haber çalışmaları yapıyor. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, AK Parti kampını takip eden gazetecilerin bulunduğu çadırı ziyaret ederek gazetecilerle sohbet etti, gazetecilerin fotoğrafını çekti, birlikte fotoğraf çektirdi.
Kampta güzel etkinlikler olduğunu söyleyen Numan Kurtulmuş, “Ankara’nın o sıkışık halinden sonra arkadaşlarımız burada biraz daha rahat. Programları, vakitleri müsait, herkes birbiriyle ahbaplık yapıyor, akşamları oturup konuşuyorlar, sabahları yürüyüş yapıp yüzenler oluyor. Çok şükür hava da güzel. AK Parti ailesinin birbirleri ile samimiyeti artmış oluyor. Neşeli bir kamp oluyor. Sizin de keyfiniz yerinde, siz de bu sene rahatsınız. İnşallah burada keyifli bir kamp yapmış oluruz, hem de Türkiye’nin geleceğinde önemli adımların atılmasına katkı sağlanacak kararlar alınır” dedi.
Kendisinin spor yapmayı bıraktığını belirten Kurtulmuş, milletvekillerinin yürüyüş yapıp yüzdüklerini söyledi

Derya Yetim


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