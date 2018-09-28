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Numan Kurtulmuş'tan 'ittifak' yorumu

Numan Kurtulmuş'tan 'ittifak' yorumu
Numan Kurtulmuş'tan 'ittifak' yorumu

AK Parti ve MHP arasında 2019 yerel seçimleri için konuşulan ittifak konusuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Milletin menfaatine olan, partililerin menfaatine olan bir sonuç ortaya çıkar” dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen programda gençlerle buluştu. Küresel kriz ve yeni Türkiye'nin vizyonu hakkında gerçekleştirilen program öncesi, Numan Kurtulmuş basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 

Kurtulmuş, 2019'da gerçekleştirilecek yerel seçimlerde AK Parti ve MHP arasında görüşülen ittifak konusuna değindi. Kurtulmuş, "Daha önceki seçimde de bir ittifak oldu ve bu ittifakın sonuçları alındı. Bu anlamdaki ilk görüşme iki partinin yetkili iki arkadaş arasında kendi tabirleriyle muhabbet görüşmesi olarak başladı. Bir adım atıldı. Bundan sonra partililerin yetkili kurullarına gelir ondan sonra da genel başkanlar bu konuda otururlar, değerlendirirler. Milletin menfaatine olan, partililerin menfaatine olan bir sonuç ortaya çıkar” dedi. 

Metin Başar

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