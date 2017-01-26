Özellikle kamu bankalarının karlarından fedakarlık yapmalarını istediklerini söyleyen Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, “Vatandaşlarımızın böyle kredilerini geri çağırmak, belli bölgelerde yatırım yapan insanlarımıza kredi vermemek gibi yanlış uygulamalardan vazgeçmelerini istiyoruz” dedi.

TGRT Haber’de İhlas Medya Ankara Grup Başkanı Nuri Elibol ile Milliyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Serpil Çevikcan’ın sorularını cevaplayan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’tan bankalara yönelik önemli açıklamalar geldi. Kamu bankalarının son dönemde gerekli fedakarlığı yapıp yapmadığına yönelik soru üzerine Kurtulmuş şunları söyledi:



KREDİLERİ GERİ ÇAĞIRMAYIN

Türkiye ekonomisinin bir realitesi var. Türkiye ekonomisinin hâlâ ekonomik büyüklük olarak yüzde 65’ini, istihdam olarak yüzde 80’ini KOBİ’ler oluşturuyor. Demek ki bizim ana direğimiz, orta direğimiz KOBİ’lerdir. Bu KOBİ’leri güçlendirmemiz lazım. Ne yazık ki KOBİ’lerimiz başta olmak üzere yatırımcımız ağır bir finansman maliyeti yükü altındadır. Burada da çok açıkça tekrar ifade etmek istiyorum, evet bankacılık sektörümüzde sorun yok. Genel rasyolarına baktığımız zaman iyi durumdalar. Karlılıkları son derece yüksek. Özellikle kamu bankalarının bu karlarından fedakarlık yapmalarını istiyoruz. Ve vatandaşlarımızın böyle kredilerini geri çağırmak, belli bölgelerde yatırım yapan insanlarımıza kredi vermemek gibi yanlış uygulamalardan vazgeçmelerini istiyoruz. Hatta şu dahi yapılabilir, mevcut borçlar yeniden yapılandırılır, nasıl Maliye’de vergi borçları yapılandırıldı. Bunlarda Maliye kazançlı çıktı. Böyle bir şey yapılabilir.

KAMU BANKALARINDAN FEDAKARLIK BEKLİYORUZ

Başta kamu bankalarımız olmak üzere bankalarımızın biraz fedakarlık yapması lazım. Diyebilirler ki, ‘iki sene, üç sene Türkiye şu zorluğu atlatana kadar, dünya ekonomisindeki dengeler oturana kadar, karlarımızı azaltalım ve biz vatandaşımızın finansman maliyetlerini düşürecek tedbirler alalım’ bu konuda tavsiyelerimizi sürekli yapıyoruz. Bir kere daha buradan bu tavsiyeyi tekrarlıyorum. Doğru değildir. Orta direk ne kadar güçlüyse bankalar o kadar güçlüdür. Bunu biliyorlar ama bir kere daha hatırlatmak isteriz. Bütün bu kredi meselesini yeniden gözden geçirsinler. Finansman maliyetlerini düşürsünler.



TÜRKİYE’NİN ESAS MESELESİ ÜRETİM EKONOMİSİ

Türkiye’nin esas meselesi güçlü bir üretim ekonomisine geçmektir. 65. Hükümetin programının ana merkezi de budur. Yani siz makroekonomik dengeleriniz ne kadar iyi olursa olsun, adama sorarlar ‘ne üretiyorsun, ne ihraç ediyorsun, yüksek teknolojilerde ne kadar varsın ve bu üretim vasıtasıyla istihdamı ne kadar geliştiriyorsun’ temel bakış açımız budur ve burada yeni bir döneme geçtik. 65. Hükümetle birlikte çok hızlı bir şekilde üretim ekonomisini güçlendirme kararı aldık. Buna devam ediyoruz. Yüksek teknolojileri desteklemeye devam ediyoruz.

İHLAS MEDYA'YA REKLAM BOYKOTU

İhlas Medya'ya yapılan reklam boykotu hakkında da konuşan Kurtulmuş ''Bunlar doğru şeyler değil' diye konuştu.