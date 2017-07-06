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Numan Kurtulmuş'tan kritik 'Suriyeli mülteciler' açıklaması

Suriyeli mültecilerle ilgili açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, "Provokasyonları yapanlara asla müsaade etmeyin" uyarısında bulundu.

Numan Kurtulmuştan kritik Suriyeli mülteciler açıklaması

06 Temmuz 2017 12:34
Numan Kurtulmuş'tan kritik 'Suriyeli mülteciler' açıklaması - Tıkla İzle

Gündem dair açıklamalrda bulunan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Suriyeli mültecilerle ilgili "Kamuoyunun provokasyona karşı uyanık olması lazım. Türkiye hassas bir süreçten geçiyor" dedi.

Provokasyonları yapanlara asla müsaadet etmeyin çağrısında bulunan Kurtulmuş, "Bu dünyada başka hiçbir milletin yapamayacağı bir iştir. Dünyanın neresinde kimin başı belaya girdiyse tarih boyunca bu coğrafyaya sığınmıştır. Uzatılan ele her zaman karşılık verilmiştir. Türkiye 20 milyar doları aşkın parayı da harcamış bir ülkedir. Bu provokasyonları yapanlara asla müsaadet etmeyin. Suriyeliler bizim dostumuzdur. Yalan yanlış propaganda da yapılıyor. İşlenen suç oranları, Türk vatandaşları ile Suriye vatandaşları arasında 10'da 1 seviyesindedir. Suriye'de kalıcı bir barış olsun. Suriyeli bu kardeşlerimiz kendi ülkelerine geri dönebilsinler." şeklinde konuştu.

Etiketler: Numan Kurtulmuş, Suriyeliler


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