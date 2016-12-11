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Numan Kurtulmuş'tan medya ve vatandaşa çağrı

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İstanbul Beşiktaş'ta gerçekleştirilen hain saldırının ardından medya ve vatandaşa önemli bir çağrıda bulundu.

Numan Kurtulmuştan medya ve vatandaşa çağrı

11 Aralık 2016 06:07
Numan Kurtulmuş'tan medya ve vatandaşa çağrı - Tıkla İzle

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan Polis Eğitim ve Kongre Merkezi’nde (PEKOM) saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Numan Kurtulmuş basın toplantısının sonunda vatandaşlara ve medya kuruluşlarına da çağrıda bulunarak, “Resmi açıklamalar dışında hiçbir açıklamaya itibar edilmesin. Sorumsuz şeklide sosyal medya üzerinden yapılan bir takım yayınların milletin moralini bozma, terörle mücadele azmini kırmaktan başak amacı yoktur. Yayıncı kuruluşlardan da ricamız bu sürecin hassasiyetle takip edilmesidir. Terör örgütlerini bu saldırılardan sonra yapamaya niyet ettikleri en önemli şeylerden biri halkın moralini bozmaktır. Allah rızası için lütfen halkın moralini bozan en ufak bir yayın yapılmasın. Sosyal medyadan yapılan bir takım yanlış yayınlara da itibar edilmesin. Çakallar puslu havaları sever. Kimseyi sevindirmeyelim. Hem yasımızı tutalım, hem teröre karşı mücadele edelim, hem de yolumuza devam edelim.

Volkan Kayalar 

Etiketler: Numan Kurtulmuş


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