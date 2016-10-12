Diğer
Kategoriler

Nur Yerlitaş'tan kötü haber!

Ünlü modacı Nur Yerlitaş İnstagram yaptığı paylaşımla herkesi korkuttu.

Nur Yerlitaştan kötü haber!

12 Ekim 2016 10:00

Ünlü modacı Nur Yerlitaş, dün akşam sosyal medya hesabından, gözleri yaş dolu bir kadın fotoğrafı paylaşarak; “bazen hayat bize süprizler yapar” notunu düştü. Takipçilerini korkutan Nur Yerlitaş'ın ciddi bir hastalığı olduğu iddia ediliyor. 

DEMET AKALIN DUA İSTEDİ

Üzen bu paylaşımın ardından Demet Akalın da sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşarak Nur Yerlitaş için takipçilerinden dua istedi. Paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düştü: ‘Bu gece bütün dualarım seninle Nur ablam’ yazarak, Yerlitaş için ‘dua’ istedi. Henüz net bir bilgi olmasa da, Yerlitaş’ın ciddi bir sağlık problemi olduğu iddia ediliyor. Yerlitaş’ın paylaşımına Rober Hatemo ve Özge Peker de yorum yaptı.

ŞEYDA ÖKSÜZ


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

MAGAZİN VİDEO GALERİ
MAGAZİN FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 27°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Gezinomi Hergün Tatil Olsa...
Gezinomi: Hergün Tatil Olsa...
www.gezinomi.com
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!