Ünlü modacı Nur Yerlitaş, dün akşam sosyal medya hesabından, gözleri yaş dolu bir kadın fotoğrafı paylaşarak; “bazen hayat bize süprizler yapar” notunu düştü. Takipçilerini korkutan Nur Yerlitaş'ın ciddi bir hastalığı olduğu iddia ediliyor.

DEMET AKALIN DUA İSTEDİ

Üzen bu paylaşımın ardından Demet Akalın da sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşarak Nur Yerlitaş için takipçilerinden dua istedi. Paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düştü: ‘Bu gece bütün dualarım seninle Nur ablam’ yazarak, Yerlitaş için ‘dua’ istedi. Henüz net bir bilgi olmasa da, Yerlitaş’ın ciddi bir sağlık problemi olduğu iddia ediliyor. Yerlitaş’ın paylaşımına Rober Hatemo ve Özge Peker de yorum yaptı.

ŞEYDA ÖKSÜZ