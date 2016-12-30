Milyonda bir görülen kas gevşekliği (duchenne muscular dystrophy miyopati) hastalığı nedeniyle iki kez kalbi durduktan sonra 3 makineyle yatağa bağımlı yaşamaya başlayan 28 yaşındaki Nurçin Arlı'nın, tek hayali yazdığı 3 kitabının yayımlanması ve Galatasaray maçını canlı izlemekti. Arlı’nın haberinin İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından yayınlanması üzerine hayalleri gerçekleşmeye başladı.

Arlı’nın haberle Galatasaraylı taraftarı olduğu öğrenen Galatasaray Kulübü taraftar grupları, hem kendisini ziyaret ederek, adı yazılı forma ve çeşitli hediyeler vererek, sosyal medyadan da kampanya başlattı. Bunun üzerine kulübün bir kongre üyesi, Arlı’nın “Vatan Gözlüm” adını verdiği kitabın tüm baskı masraflarının üstlendi. Baskıya giren kitabın şubat ayı içerisinde yayımlanmasının planlandığı belirtildi. Arlı’nın Galatasaray maçını canlı izleme hayalinin gerçekleşmesi için de çalışma başlatıldı. 18 Ocak’ta Elazığspor ile Galatasaray arasında Elazığ’da oynanacak olan kupa maçını izlemesi için Arlı’ya Medical Park Elazığ Hastanesi tam teşekküllü bir ambulans ve sağlık personeli desteği verecek.

“Hayallerim gerçek oluyor”

Hayallerinin bir bir gerçekleşmeye başladığını belirten Nurçin Arlı, "Gerçekleşmesini beklediğim iki hayalim vardı. Hayallerimden birincisi yazdığım kitaplarımın yayınlanması, ikincisi ise ailem gibi gördüğüm Galatasaray maçını stadyumda izlememdi. Sizlerin yaptığı haber sayesinde Galatasaray Taraftar Grubu Elazığ Temsilcisi Emrah Karahan bana ulaştı. İlk hayalim gerçekleşmek üzere. Deneme türü olan Vatan Gözlüm isimli ilk kitabımın, Galatasaray kongre üyelerinden bir abimiz basımını üstlendi. Şuanda basım aşamasında ve yüzde 80'i tamamlanmış durumda. Kitabımın Şubat ayında yayınlanacağı söylendi. İkinci ve üçüncü kitaplarım tamamlanmış durumda. Onlara da sponsor bulma konusunda büyük inancım var” dedi.

İkinci hayali olan Galatasaray maçını stadyumdan izleme hayalinin de gerçekleşmek üzere olduğunu kaydeden Arlı, bu hayali için Ziraat Türkiye Kupasında Galatasaray ile Elazığspor maçını beklediğini kaydetti.

“Her zaman destek olacağız”

Galatasaray Taraftar Grubu Elazığ Temsilcisi Emrah Karahan ise, haberi gördükten sonra kendilerinin Arlı’yı ziyaret ettiğini ve başlattıkları kampanya ile bir kongre üyelerinin ilk kitabın basımını üstlendiğini aktardı. Arlı’nın ikinci hayalinin olan Galatasaray maçını canlı seyretmek olduğunu söyleyen Karahan, "Tekrardan twitter üzerinden bir kampanya başlattık. Sağ olsun Galatasaraylı yöneticiler ve abilerimiz bu konu hakkında hassasiyet gösterip Elazığ Galatasaray maçını Nurçin'in seyretmesi için ne gerekiyorsa onu yapabileceklerini söylediler. Biz de Medical Park Elazığ Hastanesi ile sağlık konusunda görüştük. Kendileri bize tam teşekküllü ambulans ile sağlık personeli vereceğini ve Nurçin'in stadyumda maçı seyretmesi için olanakları sağlayacaklarını söyledi. Biz Nurçin kardeşimize tamamen manevi olarak destek olmaya karar verdik. Nurçin bütün hayallerini kendi gerçekleştirmek istiyor. Biz de kendisine önayak olduk. İnşallah bundan sonra Nurçin hayallerini gerçekleştirecek ve biz kendisine her zaman destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Öte yandan, Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu’nun, eşi Sevcan Zorluoğlu ile birlikte evinde ziyaret ettiği Arlı’ya her konuda kendisine yardımcı olma sözü verdiği öğrenildi.

YUNUS ÖZHANLI