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Nuri Özaltın Golf Turnuvası Antalya’da start alıyor

Merhum Nuri Özaltın adına 2.si düzenlenen Nuri Özaltın Memorial Trophy Golf Turnuvası 03-10 Şubat tarihlerinde Antalya Belek’te Gloria Golf Kulübü’nün sahasında yapılacak.

Nuri Özaltın Golf Turnuvası Antalyada start alıyor

02 Şubat 2018 15:49

2016 yılında hayatını kaybeden Özaltın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Özaltın’ın anısına düzenlenen golf turnuvasına yüzün üzerinde golfçü katılacak. Turizmden sonra spora katkılarıyla tanınan merhum iş adamı Nuri Özaltın; golf kulübünün haricinde yaptırdığı ve Avrupa'nın en iyi spor kompleksi Gloria Sport Arena’yı da Türk sporuna sunmuştu. Milli Takımımızın ve birçok futbol takımının kamp yaptığı tesislerde ayrıca ulusal ve uluslararası bir çok spor müsabaka yapılıyor.

Turnuvaya ilgi büyük

03-10 Şubat tarihlerinde düzenlenecek turnuvada ilgi bir hayli fazla Golf tutkunları bir hafta boyunca Gloria Hotels& Resorts'un ayrıcalıklı ortamında eşsiz zaman geçirecekler. Belek Turizm Bölgesi'nde, Gloria Hotels & Resorts bünyesinde bulunan, birçok ödüle ve Türkiye'nin tek "45 Delikli Golf Tesisi" unvanına sahip, uluslar arası standartlarda dizayn edilmiş Gloria Golf Kulübü sahalarında gerçekleşecek.

Etkinlik boyunca, bireysel turnuvalardan özel gala yemeğine, vvorkshoplardan golf sohbetlerine kadar birçok renkli aktivite, golf tutkunları ile buluşacak. Etkinliğin son gününde ise "Nuri Özaltın Onur Ödülü" en iyi skor ile bitiren yarışmacıya takdim edilecek. 

 

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