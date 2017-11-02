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Nuri Şahin, A Mili Takım'a veda etti

Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da forma giyen milli oyuncu Nuri Şahin, ay-yıldızlı formaya veda ettiğini açıkladı.

Nuri Şahin, A Mili Takıma veda etti

02 Kasım 2017 20:46

Milli oyuncu Nuri Şahin, A Mili Takım'ı bıraktığını Instagram hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Şahin'in veda açıklaması şöyle:

"Ben ülke sevgisinin en yoğun haliyle yaşandığı bir evde büyüdüm. Uzaktan sevdim belki ama memleketimi her zaman kalbimin, ruhumun en kıymetli yerinde taşıdım. Futbola başlarken en büyük rüyamdı, milli formayı giymek, ay-yıldızı gururla taşımak. Çok şükür hayat bana hayalini kurduğum her şeyi sırasıyla yaşattı. Milli formamızı çeşitli yaş gruplarında 100'e yakın kez giydim. O formayla sahaya ayak bastığım her dakika benim hayatımın en büyük gurur anlarıdır. Ben değişimin sihirli gücüne, zamanı geldiğinde mevkileri devretmenin yararlılığına inanırım. Dünyanın en büyük şirketlerinin yönetimlerinde gençlerin hakim olmaya başladığı bir dünyada spor ve futbol da bundan bağımsız değildir. Bu bir bayrak yarışıdır. Böylece alttan gelen potansiyeli, kaybetmeden yansıtabilme imkanı doğar. İyi bir planlamayla, önümüzdeki 10-15 sene bizlere en büyük başarıları yaşatmaya aday olacak bir jenerasyonumuz var. İleriye dönük bir değişimin yaşanması, genç kardeşlerimizle enerjik bir gelecek planı yapılması gerektiğine inanıyorum. Bu yüzden, bugüne kadar bana verilen her fırsatta elimden geleni sahaya yansıtmış bir sporcu olarak, kendi adıma ve yeni bir geleceğe imkan verebilmek için milli takım kariyerime nokta koyduğunu açıklamak istiyorum. Bundan sonra bilgim ve birikimim oranında, ihtiyaç duyulduğu her zaman Türk futbolu için elimden geleni yapmaya devam edeceğimin bilinmesini isterim. Bugüne kadar bana verdiğiniz destek için binlerce kez teşekkür ederim, farkında olmadan üzdüğüm, hayal kırıklığına uğrattığım kimseler varsa da haklarını helal etsinler lütfen... " 

Etiketler: A Mili Takım, Borussia Dortmund, bundesliga, nuri şahin

 

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