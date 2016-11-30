Nurseli İdiz, kızı Elif İdiz ile birlikte Teve2'de Armağan Çağlayan'ın sunduğu 'Hepsi Bugün Oldu' programına konuk oldu.

"ERZİNCAN'DAN İSTANBUL'A TAKSİYLE DÖNDÜM"

Ünlü oyuncu program sırasında taksiyle yaptığı şehir dışı yolculukları anlatarak, "Can hocaya kızdım. Erzincan turnesinden İstanbul'a (yaklaşık 1050 km) taksiyle geri döndüm.

Nurseli İdiz'in kızı Elif İdiz olayın yaşandığı günü annesinin taklidini yaprak alnalttı. Elif İdiz, annesinin kendisini taksiden arayıp "iyi geceler Elif'ciğim. Yaklaşık 12 saate oradayım. Biber dolması pişir. Taksici beyfendi de yorgun olur, adamcağıza yemek yedirip Erzican'a öyle geri göndeririz. Bu arada kapıya da 3 bin TL indir" dediğini söyledi.