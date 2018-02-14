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Nurten öğretmen dünyanın en iyi 10 öğretmeninden biri oldu

Samsun'un Ayvacık ilçesinde görevli öğretmen Nurten Akkuş, Küresel Öğretmen Ödülü Komitesi'nin 2018 yılı için seçtiği "En İyi 10 Öğretmen"nden biri oldu.

Nurten öğretmen dünyanın en iyi 10 öğretmeninden biri oldu

14 Şubat 2018 11:05

Samsun’un Ayvacık ilçesinde bulunan Ayvacık Anaokulunun müdürü 11 yıllık öğretmen Nurten Akkuş, Hint asıllı iş adamı Sunny Varkey’in eğitim alanında projeler geliştirmek amacıyla kurduğu ve onursal başkanlığını eski ABD Başkanı Bill Clinton’ın üstlendiği Varkey Gems Vakfı (Varkey GEMS Foundation) tarafından düzenlenen Küresel Öğretmen Ödülü Komitesi’nin 2018 yılı için seçtiği "En İyi 10 Öğretmen" arasında yer aldı. Dünyada ilk 10 öğretmen arasına giren öğretmenleri Bill Gates sosyal medyadan açıkladı.

"Şehitlerimize armağan ediyorum"

Çok mutlu olduğunu belirten Akkuş, "Dünyada en iyi ilk 10 öğretmen arasına giren ilk Türk öğretmen oldum. Ödül töreninde Türk bayrağını dalganlandıracağız. Bana destek olan herkese teşekkür ediyorum. Bunu hep birlikte başardık. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak çok güzel projelerimiz var. Son olarak Afrin'de şehitlerimiz oldu. Şehitlerimiz bayrağımızı dalgalandırmak için can verdiler. Ben bu başarıyı şehitlerimize armağan ediyorum" dedi.
Nurten öğretmen, 18 Mart'ta Dubai'de düzenlenecek dünyanın en iyi öğretmeni ödül törenine katılacak.  

Kenan Akyüz
 

Etiketler: Nurten Akkuş, öğretmen

 

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