Nusaybin’de 14 Mart'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağının sürdüğü ve etrafı tellerle çevrili Yenişehir Mahallesi'ndeki güvenlik güçlerinin yaptığı bomba arama taramasında bir evde sobanın içine teröristlerce tuzaklanmış el yapımı patlayıcı tespit edildi. Ekipler, aynı mahalledeki sokakta yola tuzaklanmış patlayıcı buldu. Güvenlik güçlerinin aldığı önlemlerin ardından patlayıcılar kontrollü şekilde infilak ettirildi.

Öte yandan etrafı tellerle çevrilen ve sokağa çıkma yasağının devam ettiği Abdülkadirpaşa, Yenişehir, Dicle, Zeynelabidin ve Kışla Mahallelerinde teröristlerin tuzakladığı patlayıcıların tespiti için güvenlik güçlerince arama faaliyetleri sürüyor. Abdullatif Altunkaynak

Abdullatif Altunkaynak