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Nusaybin'de 2 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Mardin Valiliği Nusaybin ilçesine bağlı 2 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

Nusaybinde 2 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi

20 Aralık 2016 10:03

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz Nusaybin ilçesi kırsal alanlarında faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarını tahrip etmek ve bölgedeki mahallelerde mevcut aranan şahısları yakalamak amacıyla operasyon düzenlenecektir. Operasyon icra edilecek bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili maddeleri gereğince 20 Aralık 2016 Salı günü saat 06.00 itibari ile Nusaybin İlçesine bağlı olan, Akarsu ve Yavruköy Mahalleleri ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır” denildi.

 Abdullatif Altunkaynak 


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