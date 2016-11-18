Mardin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Mardin İl Jandarma Komutanlığı tarafından Nusaybin ilçe kırsalında yapılan operasyonlarda, sözde Bagok sorumlularının olduğu 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir.

Bölgede yapılan arazi taramasında 1 adet M 16 piyade tüfeği, 1 adet Yavuz16 marka tabanca, 2 adet savunma tipi el bombası, 4 adet M16 şarjörü, 1 adet dürbün ve örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir. Ayrıca bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı tespit edilen 1 adet traktör, 1 adet açık kasa ford transit kamyonet geçici olarak muhafaza altına alınmıştır. Aynı gölgede yapılan aramalarda ise 9 şahıs gözaltına alınmıştır" denildi.

Neriman Çelebi-Mehmet Salih Keskin