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Nusaybin'de 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Mardin İl Jandarma Komutanlığı tarafından Nusaybin ilçe kırsalında yapılan operasyonlarda, 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Nusaybinde 2 PKKlı etkisiz hale getirildi

18 Kasım 2016 19:33

Mardin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Mardin İl Jandarma Komutanlığı tarafından Nusaybin ilçe kırsalında yapılan operasyonlarda, sözde Bagok sorumlularının olduğu 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir.

Bölgede yapılan arazi taramasında 1 adet M 16 piyade tüfeği, 1 adet Yavuz16 marka tabanca, 2 adet savunma tipi el bombası, 4 adet M16 şarjörü, 1 adet dürbün ve örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir. Ayrıca bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı tespit edilen 1 adet traktör, 1 adet açık kasa ford transit kamyonet geçici olarak muhafaza altına alınmıştır. Aynı gölgede yapılan aramalarda ise 9 şahıs gözaltına alınmıştır" denildi.

Neriman Çelebi-Mehmet Salih Keskin

Etiketler: nusaybin, pkk


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