Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, Bornova 2. Jandarma Tugay Komutanlığı, Mardin Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğünce Nusaybin, Artuklu ve Ömerli ilçelerine bağlı 10 köyde 11 Şubat’ta operasyon başlatıldığı anımsatıldı. Açıklamada, “Operasyonda çok sayıda sığınak, barınak ve deponun bulunduğu Nusaybin ilçesi Koruköy Mahallesi'nde çıkan çatışmalarda şu ana kadar üst düzey 4 bölücü terör örgütü mensubu silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Operasyonda bir kahraman özel harekat mensubu personelimiz yaralanmıştır. Hukuki kurallar içerisinde sürdürülen bu faaliyetlerde devletimizin ve milletimizin birliğine ve huzuruna kasteden ve 5 aydır takip edilen bölücü terör örgütü mensuplarına karşı yürütülen bu faaliyette bölgede çok sayıda silah, roketatar, roket, mühimmat, füze, patlayıcı, patlayıcı düzenekleri, haberleşme ve elektronik cihazlar ve örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir. Teröre karşı yürütülen mücadelede menfi algı oluşturmak maksadıyla, sosyal medya, bazı basın yayın organları, bazı kişiler ve sözde sivil toplum örgütlerince güvenlik güçlerimizi karalayıcı ve iftira niteliği taşıyan yayınların yapıldığı görülmektedir. Bölgedeki operasyonlar hukuk devleti kuralları çerçevesinde yürütülmekte olup, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ön planda tutularak her türlü ihtiyaçları karşılanmaya devam edilmektedir” denildi.

Mehmet Salih Keskin