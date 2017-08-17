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Nusaybin’de bir tünel daha imha edildi

Mardin’in Nusaybin ilçesi Suriye sınırında teröristler tarafından Türkiye’ye kadro, silah ve mühimmat aktarımlarında kullanılmak üzere kazılan 2 metre genişliğinde ve 40 metre uzunluğunda tünel bulundu.

Nusaybinde bir tünel daha imha edildi

17 Ağustos 2017 14:47

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, daha önce de Nusaybin’de 1 kilometre uzunluğunda bir tünelin bulunarak, imha edildiği anımsatılarak, “Suriye ile 151,6 kilometre sınırı olan ilimizin sınır güvenliğini sağlamak maksadıyla, Valiliğimiz ve MİT Bölge Daire Başkanlığı koordinesinde, 70’nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nın katkılarıyla yürütülen yoğun çalışmalar neticesinde, bugün PKK/KCK, PYD/YPG terör örgütü mensuplarınca Suriye bölgesinden Nusaybin ilçesine, ülkemize yönelik kadro, silah ve mühimmat aktarımlarında kullanmak üzere kazılan ve yaklaşık 40 metre uzunluğunda olan ve halihazırda kazımı devam etmekte olan bir tünel tespit edilmiştir. Tünelin imhasına yönelik çalışmalar devam etmektedir” denildi. 

Beril Solmuşgül


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