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Nusaybin’de iki terörist cesedi bulundu

Mardin’in Nusaybin ilçesinde devam eden çalışmalarda iki terörist cesedi bulundu.

Nusaybinde iki terörist cesedi bulundu

03 Mayıs 2017 16:53

Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Nusaybin ilçemizde PKK/KCK terör örgütü mensuplarının yakalanması veya etkisiz hale getirilmesi, terör örgütü adına kullanılan silah ve patlayıcıların ele geçirilmesi, örgüt mensuplarınca sokak ve caddelere açılan hendeklerin kapatılması, oluşturulan barikatların tamamının temizlenmesi, tuzaklanmış patlayıcı maddelerin ele geçirilmesi veya imha edilmesi sokakların güvenli hale getirilmesi amacıyla geçmiş tarihlerde çeşitli operasyonlar düzenlenmiştir. Operasyonlar sonrasında saklı halde bulunan patlayıcıların tespit edilerek imha edilmesi amacıyla arama tarama faaliyetleri yapılmaktadır. 1-30 Nisan tarihleri arasında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde terör örgütü mensuplarına ait 9 adet el yapımı patlayıcı madde ve 64 adet askeri mühimmat bulunarak imha edilmiş, 2 örgüt mensubu ise ölü olarak bulunmuştur” denildi.  

Mehmet Salih Keskin
 


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