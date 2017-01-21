Mardin’in Nusaybin ilçesinde kaçak cep telefonu operasyonu düzenlendi. Operasyonda bir şahsın üzerinde yapılan aramalarda çeşitli markalarda 57 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ‘Kaçakçılık olaylarının önlenmesine’ yönelik yapılan çalışmalar sonucunda operasyon düzenledi.

Operasyonda bir şahsın üzerinde yapılan üst aramasında çeşitli markalarda 57 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Kaçak cep telefonlarına el konulurken şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Mehmet Salih Keskin