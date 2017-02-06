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Nusaybin’de mezarlıkta PKK’ya ait mühimmat ele geçirildi

Mardin Nusaybin ilçesinde güvenlik güçleri tarafından mezarlıkta yapılan aramada terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Nusaybinde mezarlıkta PKKya ait mühimmat ele geçirildi

06 Şubat 2017 22:04
Nusaybin’de mezarlıkta PKK’ya ait mühimmat ele geçirildi - Tıkla İzle

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kanika (Hacılar) mezarlığında yapılan arama-tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi. PKK'ya ait mezarlığın çeşitli yerlerine gizlenmiş 21 adet roket başlığı, 3 adet kısa menzilli el telsizi, 1 adet kanas keskin nişancı tüfeği, 1 adet bixi silah, 6 adet kalaşnikof silah, 2 adet tabanca, 2 adet silah üstü dürbün, 2 adet gece görüşlü dürbün, 23 adet patlayıcı düzeneğinde kullanılan malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi. 

Neriman Çelebi

Etiketler: ele geçirildi, nusaybin


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