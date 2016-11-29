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Nusaybin’de sokağa çıkma yasağı

Mardin Valiliği, Nusaybin'in 5 mahallesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

Nusaybinde sokağa çıkma yasağı

29 Kasım 2016 11:42

Mardin Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarını tahrip etmek ve aranan şahısları yakalamak amacıyla 08.00 itibariyle Nusaybin’e bağlı olan Akarsu, Büyükkardeş, Küçük Kardeş, Koruköy ve Yavruköy mahalleleri ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir” denildi.  

Mehmet Salih Keskin


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