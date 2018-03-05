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Nusaybin’de sokağa çıkma yasağı!

Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı bir köyde bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Nusaybinde sokağa çıkma yasağı!

05 Mart 2018 11:51
Nusaybin’de sokağa çıkma yasağı! - Tıkla İzle

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, "Nusaybin ilçesi kırsal alanında faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, sığınak ve barınaklarını bularak tahrip etmek maksadıyla operasyon icra edilecektir. Operasyon icra edilecek bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla 5 Mart 2017 Pazartesi günü 04.30 itibari Duruca Mahallesi ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir" denildi.  

Bilal Bedir
 

 

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