Nusaybin’de terör örgütüne uyuşturucu darbesi

Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada olay ile ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı ve araca da el konulduğu belirtildi. Açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce 'Uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının' önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; Nusaybin ilçesi girişinde durdurulan kamyonet içerisinde yapılan aramalarda, aracın kasa kısmında bulunan korkuluk diye tabir edilen demir profiller içerisine gizlenmiş vaziyette 100 gram ağırlığında 90 ayrı paket içerisinde toplam ağırlığı 9 kilo 63 gram olan eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olayda kullanılan araca el konulmuş, aracı kullanan 1 şahıs ise gözaltına alınarak hakkında gerekli yasal işlem başlatılmıştır. Sağlıklı bir gelecek ve terör örgütlerinin finans kaynakları olan uyuşturucu madde ticaretini engelleme konusundaki mücadelemiz kararlılıkla devam etmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır” denildi.

Murat Akgül - Beril Solmuşgül