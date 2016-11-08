Mardin Valiliği’nden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Gökhan Bakır operasyonu kapsamında Nusaybin ilçesi Eskihisar Mahallesi’nde yapılan arazi arama/tarama faaliyetleri esnasında, BTÖ mensuplarının kullandığı bir adet sığınak tespit edilmiştir. Tespit edilen sığınakta yapılan aramada, 1 motosiklet, 6 hücum yeleği, 1 araç plakası, 2 cep telefonu, 175 kilogram çimento, 18 adet büyük boy mavi bidon, 300 metre elektrik kablosu, 100 büyük boy pil, çok sayıda yaşam malzemesi, giyim ve ev eşyası yakalanmıştır” denildi.

Neriman Çelebi