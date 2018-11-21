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Nusaybin'de torbacılara operasyon: 7 gözaltı

Nusaybin'de torbacılara operasyon: 7 gözaltı
Nusaybin'de torbacılara operasyon: 7 gözaltı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde “torbacı” olarak tabir edilen uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 7 şahıstan 6’sı tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince bağımlılık yapıcı madde ticaretinin önlenmesi kapsamında “torbacı” olarak tabir edilen uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 7 şahıs gözaltına alınırken, 43,25 gram esrar, 28,12 gram eroin ve 7,20 gram kokain ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı. 

Beril Solmuşgül
 

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