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Nusaybin'de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.


05 Ekim 2016 14:37

Edinilen bilgilere göre, kaza Nusaybin İpek Yolu karayolu otogar kavşağında meydana geldi. Cevat Bulun (47) yönetimindeki 47 PN 847 plakalı araç ile sürücüsün ismi belirlenemeyen 47 NL 604 plakalı araç çarpıştı. Kazada, Şahize Bulun (26), Cevat Bulun, Mahsum Akbulut, Serdar Kulat ve Halime Bulun yaralandı. Kaza sonrası kamyonette sıkışan Cevat Bulun, itfaiye arama kurtarma ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.
112 acil servis ambulanslarıyla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Şahize Bulun, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bulun'un cenazesi otopsi için morga konulurken, yaralı 4 kişinin tedavisi sürüyor.
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. 


Abdullatif Altunkaynak
MARDİN


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