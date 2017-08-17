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Nusaybin’de trafik kazası: 2 yaralı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. 17.08.2017

Nusaybinde trafik kazası: 2 yaralı

17 Ağustos 2017 12:08

Kaza, 02.00 sıralarında Nusaybin ilçesi Cumhuriyet Caddesi Barış Parkı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Veysi D., yönetimindeki 33 TA 252 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, park halindeki bir araca çarptı. Kazada, sürücü Veysi D. ile yanında bulunan Ahmet G. araçta sıkıştı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulansla İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. 

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.  


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