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Nusaybin’de UNESCO adayı cami ve kiliseye ziyaretçi akını

Mardin’in Nusaybin ilçesinde UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne aday olan tarihi Zeynel Abidin Camisi ile hemen yanında bulunan Mor Yakup Kilisesi ziyaretçi akınına uğruyor.

Nusaybinde UNESCO adayı cami ve kiliseye ziyaretçi akını

18 Şubat 2018 12:26

Nusaybin Kaymakamı Ergün Baysal’ın, belediye başkan vekili olarak görevlendirilmesinin ardından inşa süreci hızlandırılan Nusaybin’de restore edilen ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne aday olan tarihi Zeynel Abidin Camisi ile hemen yanında bulunan Mor Yakup Kilisesi ziyaretçi akınına uğruyor. Suriye sınırına yaklaşık 250 metre mesafede bulunan cami ve kilise, yerli ve yabancı turistlerin gözdesi haline geldi.
Zeynel Abidin Camisi ve Mor Yakup Kilisesi’nin ilçe turizmi açısından önemli olduğunu belirten Cami İmamı Metin Akan, Nusaybin’de hendek olaylarında caminin hasar aldığını ve restorasyonu ile yeniden hizmete açıldığını kaydetti. Bununla birlikte caminin ziyaretçi akınına uğramaya başladığını dile getiren Akan, “Cami külliyesinde yer alan türbelerdeki Zeynel Abidin ve kız kardeşi Sitti Zeynep, Hz. Muhammed’in 13. kuşaktan torunları olup tüm İslam aleminde kutsal sayılmaktadırlar. Türbe üzerindeki kitabeye göre cami 12. yüzyılda yapılmıştır. Burada tarihi bir önemi vardır. Restorasyondan sonra çok büyük ziyaretçi artışı oldu. Eskiden bilen geliyordu artık herkes geliyor ve geziyor. Nusaybin’in tanınması burada böyle bir tarihi eseri herkesin görmesi gerekir. Burada kilise de var, burası UNESCO’ya adaydır. Çok eski bir yapıdır gezip görmeye değer” dedi.

Mor Yakup Kilisesi’nin ise, Zeynel Abidin Camisi’nin sadece 100 metre doğusunda yer aldığını anlatan Akan, “Yukarı Mezopotamya bölgesindeki en eski kiliselerden biri olarak bilinen bu kilise, milattan sonra 309 yılında Nusaybin piskoposluğuna getirilen Mor Yakup tarafından 313 yılında inşa ettirilmeye başlanmıştır. Mor Yakup Kilisesi ile Zeynel Abidin Caminin birbirleriyle olan ilişkisi sadece yakın konumlanmalarından ibaret değil ortak bir geçmişi yansıtmaktadırlar. Turizm tarih severleri ilçemizde görmek isteriz” diye konuştu. 

Beril Solmuşgül
 

 

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