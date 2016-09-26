Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Nusaybin'de yasak süresi bir ay daha uzatıldı

Nusaybin'de yasak süresi bir ay daha uzatıldı

Mardin Nusaybin Kaymakamlığı, sokağa çıkma yasağının devam ettiği 6 mahalle ile kısmen kaldırıldığı mahalleler için uygulamanın bir ay daha uzatıldığını duyurdu.

Nusaybinde yasak süresi bir ay daha uzatıldı

26 Eylül 2016 19:32

Nusaybin Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemizde artan terör olayları nedeniyle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, bozulan huzur ve asayiş ortamının tekrar tesis edilebilmesi için 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili hükümleri gereğince;

Güvenlik kuvvetlerimizce El Yapımı Patlayıcılar ile ilgili arama tarama faaliyetlerine devam edildiğinden Abdülkadirpaşa, Fırat, Dicle, Yenişehir, Kışla, Zeynelabidin mahallelerinde süren sokağa çıkma yasağı ikinci bir duyuruya kadar devam edecektir. Vatandaşlarımız tarafından yasak olan mahallelere can güvenlikleri açısından girilmemesi ve bu konuda hassasiyet gösterilmesi önemle rica olunur.

Yenituran, Yeşilkent, Mor Yakup, 8 Mart, Gırnavas, Devrim, Selahaddin Eyyubi, Çatalözü, İpekyolu ve Barış mahallelerinde ise ilan edilen sokağa çıkma yasağı 24 Eylül 2016 tarihinden itibaren 30 gün süreyle akşam 23:00 - sabah 05:00 saatleri arasında devam edecektir” denildi. 

Abdullatif Altunkaynak
MARDİN

Etiketler: Mardin Nusaybin Kaymakamlığı


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 23°C

  • Ankara

    Ankara 21°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!