Mardin Valiliği, dün yaptığı açıklamada, Suriye ile 151,6 kilometre sınırı olan kentin sınır güvenliğini sağlamak amacıyla Valilik ile MİT Bölge Biriminin koordinasyonunda, 70’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının da katkılarıyla yoğun çalışmalar yürütüldüğü bildirilmişti. Açıklamada, “Bu çalışmalar neticesinde bugün Suriye’nin Kamışlı kentinde faaliyet gösteren PKK/KCK, PYD/YPG terör örgütü mensuplarınca Nusaybin ilçesine kadro ve malzeme aktarmak maksadıyla kazılmış, toplam 400 metre uzunluğunda ve sınırımızı 50 metre geçen, içerisinde patlayıcıların olduğu değerlendirilen tünel bulundu” ifadelerine yer verilmişti.

İçerisinde patlayıcıların bulunduğu tünel, patlayıcıların kontrollü bir şekilde imha edilmesiyle kapatıldı.