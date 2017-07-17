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Nusaybin’e bağlı 11 mahallede yasak kaldırıldı

Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı 11 mahallede 10 Temmuz’da ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Nusaybine bağlı 11 mahallede yasak kaldırıldı

17 Temmuz 2017 12:34

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, “Nusaybin ilçemiz kırsalında bulunan Taşköy, Üçköy, Güzelsu, Yakınca, Bahminin, Dağiçi, Dibek, Düzce, Gürün, Eskihisar ve Üçyol mahallelerinde faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, sığınak ve barınaklarını bularak tahrip etmek maksadıyla 10 Temmuz Pazartesi günü saat 13.00 itibari ile sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. İcra edilen operasyonlar sona erdiğinden, söz konusu bölgelerdeki sokağa çıkma yasağı bugün 06.00’dan itibari kaldırılmıştır” denildi. 

Murat Akgül

Etiketler: mardin, nusaybin


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