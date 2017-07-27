Nusaybin’e bağlı 3 mahallede sokağa çıkma yasağı

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, Nusaybin’in kırsal alanında faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, sığınak ve barınaklarını bularak tahrip etmek amacıyla operasyon düzenleneceği belirtildi. Açıklamada, “Operasyon icra edilecek bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla, 26 Temmuz 2017 Çarşamba günü saat 22.00 itibari ile ilimiz Nusaybin ilçemiz kırsal alanında bulunan, Akarsu, Yavruköy ve İlkadım mahalleleri ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir” denildi.

Beril Solmuşgül