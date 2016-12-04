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Nusret-2016 Davet Tatbikatı için özel klip

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın ev sahipliğinde İzmir Körfezi’nde icra edilen Nusret-2016 Davet Tatbikatı için özel klip hazırlandı.

Nusret-2016 Davet Tatbikatı için özel klip

04 Aralık 2016 13:30
Nusret-2016 Davet Tatbikatı için özel klip - Tıkla İzle

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Foto Film Merkezi, 28 Kasım-4 Aralık tarihleri arasında dost ve müttefik ülkelerin katılımıyla İzmir Körfezi’nde icra edilen Nusret-2016 Davet Tatbikatı için özel klip hazırladı. TSK’nın Youtube’deki resmi hesabında paylaşılan videoda tatbikattan görüntülere yer verildi. Dost ve müttefik ülkelerin mayın harbi ve gelişen teknolojilerin kullanımı konularında işbirliğinin arttırılması amacıyla icra edilen tatbikata Türkiye’den Deniz ve Hava Kuvvetleri’ne ait deniz ve hava unsurları, NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2’de yer alan ülkelerin mayın gemileri ve çok sayıda ülkeden gözlemci ve unsurları katıldı.

Abdullah Sarıca 

Etiketler: Nusret-2016


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