Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Foto Film Merkezi, 28 Kasım-4 Aralık tarihleri arasında dost ve müttefik ülkelerin katılımıyla İzmir Körfezi’nde icra edilen Nusret-2016 Davet Tatbikatı için özel klip hazırladı. TSK’nın Youtube’deki resmi hesabında paylaşılan videoda tatbikattan görüntülere yer verildi. Dost ve müttefik ülkelerin mayın harbi ve gelişen teknolojilerin kullanımı konularında işbirliğinin arttırılması amacıyla icra edilen tatbikata Türkiye’den Deniz ve Hava Kuvvetleri’ne ait deniz ve hava unsurları, NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2’de yer alan ülkelerin mayın gemileri ve çok sayıda ülkeden gözlemci ve unsurları katıldı.

Abdullah Sarıca