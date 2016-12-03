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Nusret-2016 Davet Tatbikatı, İzmir Körfezi’nde gerçekleştirildi

Genelkurmay Başkanlığı, Nusret-2016 Davet Tatbikatının, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ev sahipliğinde 28 Kasım-04 Aralık 2016 tarihleri arasında İzmir Körfezi’nde gerçekleştirildiğini açıkladı.


03 Aralık 2016 14:03

TSK’dan yapılan açıklamada, Nusret-2016 Davet Tatbikatına, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığından; TCG Alanya, TCG Ayvalık, TCG Anamur, TCG Edincik, TCG Edremit, TCG Enez, TCG Sokullu Mehmet Paşa mayın gemileri, TCG Heybeliada korveti ve TCG Karşıyaka karakol gemisi ile 1 helikopter ve 1 Sualtı Savunma (SAS) Timi; Türk Hava Kuvvetlerinden 2 F-16 uçağı ve 1 C-130 nakliye uçağı, NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2’de yer alan Türkiye, Yunanistan ve Almanya’ya ait mayın gemileri ile Bulgaristan, Romanya ve İspanya’dan mayın gemileri, Ayrıca Bahreyn, Gambiya, Gürcistan, Katar, Kore, Kuveyt, Lübnan, Nijerya, Pakistan ve Suudi Arabistan’dan toplam 17 gözlemci, Romanya’dan 2 karargah subayı ile Yunanistan ve Romanya’dan 1’er EOD Timi ve Belçika’dan 1 Otonom Sualtı Aracı Timi, olmak üzere 13 ülkeden toplam 6 gemi ve 19 gözlemci/karargah subayı ile 2 EOD Timi ve 1 Otonom Sualtı Aracı Tim personelinin iştirak ettiği ifade edildi.

Dost ve müttefik ülkelerin katılımı ile çok uluslu olarak icra edilen Nusret-2016 Davet Tatbikatının, katılan ülkelerin mayın harbi ve gelişen teknolojilerin kullanımı konularında ünsiyetlerinin artırılmasına katkı sağladığı bildirildi.

Etiketler: Genelkurmay Başkanlığı, Nusret-2016 Davet Tatbikatı


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