Tatbikat kapsamında, TCG HEYBELİADA (F-511) Korvetinde basın toplantısı düzenlendi. Gözlemci ülkelerin de hazır bulunduğu toplantıda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Nusret 2016 Davet Tatbikatı ile ilgili bilgi veren Mayın Harbi Harekat Merkezi Başkanı Deniz Albay Burçin Erkin, tatbikatın 25 Kasım-4 Aralık 2016 tarihleri arasında İzmir Körfezi’nde başladığını söyledi.

16 ÜLKEDEN 20 GÖZLEMCİ KATILIYOR

Nusret 2016 Davet Tatbikatının Türkiye’nin ev sahipliğinde yapıldığını belirten Mayın Harbi Harekat Merkezi Başkanı Deniz Albay Burçin Erkin, tatbikata, dost ve müttefik ülkeler ile NATO ve Türkiye’den Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı yüzer ve uçar birlikler ile çeşitli ülkelerden gözlemcilerin katıldığını söyledi. Bahreyn, Gürcistan, Katar, Kuveyt, Kore Cumhuriyeti, Lübnan, Suudi Arabistan gibi toplamda 16 ülkeden 20 gözlemci ve Romanya’dan iki karargah subayının katıldığını ifade eden Albay Erkin, tatbikat ile mayın harbi planlama, icra ve kıymetlendirme konularında eğitim olanağı sağlamayı, farklı ülkelere ait mayın harbi unsurlarının birlikte çalışabilirliğini geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

AVLANMA GEMİSİNDEN F-16 UÇAĞINA KADAR UNSURLAR KULLANILACAK

Tatbikatta, Türkiye’den 7 Mayın Avlama Gemisi, 1 Komuta-Kontrol Gemisi (Mayın Dökücü), 1 Korvet, 1 Karakol Gemisi, 1 Helikopter, 1 Mayın Toplama Botu, 1 Sualtı Savunma Görev Timi, 3 Sahil Güvenlik Botu, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 2 F-16 uçağı ve 1 C-130 ulaştırma uçağı; NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu (SNMCMG-2) kapsamında ise Yunanistan’dan 1 Komuta Kontrol Gemisi, Almanya ve Türkiye’den birer Mayın Avlama Gemisinin yer alacağı da belirtildi. Dost ve müttefik ülkelerden Bulgaristan ve Romanya’dan birer Mayın Tarama Gemisi ile İspanya’dan 1 Mayın Avlama Gemisi, Belçika’dan 1 Otonom Sualtı Aracı (AUV) Timi, Romanya ve Yunanistan’dan birer Patlayıcı Maddeleri Etkisiz Hale Getirme (EOD) Timi yer aldı.

TATBİKAT 3 SAFHADA GERÇEKLEŞECEK

Tatbikatın icrası hakkında da bilgiler veren Albay Burçin Erkin, tatbikatın TCG Sokullu Mehmet Paşa’da (A-577) Mayın Filosu Komutanlığınca teşkil edilerek, Mayın Harbi Harekat Merkezinden icra edileceğini kaydetti. Tatbikatın 3 safhada gerçekleştirileceğini anlatan Albay Erkin, şunları söyledi:

"Havadan ve suüstü gemileriyle dökülen mayınlarla kirletilen saha ve kanallar, Mayın Avlama/Tarama Gemileri, Mayın Harbi Dalgıçları ve Patlayıcı Maddeyi Etkisiz Hale Getirme Timleri tarafından Mayın Karşı Tedbirleri Harekatı icra edilerek temizlenecek. Mayın döküş ve mayın karşı tedbirlerini içeren 3 safhada gerçekleştirilecek tatbikatın birinci safhası, liman eğitimleri ile hava ve suüstü unsurları tarafından icra edilecek mayın harekatını içeriyor. Mayın Karşı Tedbirleri (MKT) harekatının yapılacağı ikinci safhada ise dökülen mayınlar, mayın avlama gemileri, tarafından sonarlar vasıtasıyla tespit edilecek EOD Timleri, Mayın Harbi Dalgıçları (MHD) ve insansız sualtı cihazları tarafından teşhis edilerek etkisiz hale getirilecek. Mayın tarama gemileri tarafından icra edilecek tarama harekatında ise demirli mayınlar safha çıkarılarak etkisiz hale getirilecek. Nusret 2016 Davet Tatbikatı üçüncü safha faaliyetlerinde de 2 Aralık 2016 tarihinde İzmir Limanı’nda TCG Anamur’da tatbikat sonu kritiği yapılacak."