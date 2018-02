Sosyal medyadaki yaptığı paylaşımlarıyla internet fenomeni olan Nusret Gökçe Instagram hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu. Instagram hesabından çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafı paylaşan Nusret kısa sürede sosyal medyada gündem olmayı başardı.

Nusret yaptığı paylaşıma, 'Nothing is impossible- since 1998-2000.imkansız diye birşey yok' notunu düştü. Nusret'in paylaştığı fotoğraf ise kısa sürede binlerce beğeni almayı başardı.