O anlar kamerada: Pangaltı Ermeni Mezarlığı'nın duvarı çöktü

İstanbul’u dün akşam saatlerinde etkisi altına alan ve yaşamı adeta durma noktasına getiren şiddetli yağış nedeniyle Şişli’de bulunan Pangaltı Ermeni Mezarlığı'nın duvarının bir kısmı yıkılmış, enkaz altında kalan 2 kişi yaralanmıştı. Duvarın çökme anı çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde yolda yürüyen vatandaşların şiddetli yağışlardan dolayı hızlı adımlarla yürüdüğü görülüyor. Mezarlık duvarının çökmesiyle vatandaşların kaçıştığı, çökmeden sonra ortalığı toz bulutunun kapladığı görülüyor.

Murat Horoz