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O babaannenin feryadına milletvekili kulak verdi

Zonguldak’ta uyuşturucu bağımlısı olan ikiz torununun hayatından endişe eden babaannenin feryadına AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk kulak verdi.

O babaannenin feryadına milletvekili kulak verdi

16 Ocak 2018 10:57
O babaannenin feryadına milletvekili kulak verdi - Tıkla İzle

Zonguldak’ın Kilimli İlçesi Çatalağzı Beldesinde ikamet eden 64 yaşındaki Ayşe Kan, uyuşturucu batağına saplanan ikiz torunları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım istedi. Ulusal medyada büyük yankı bulan haberin ardından AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk 64 yaşındaki Ayşe Kan’a arayarak yardım eli uzattı. Külünk, uyuşturucu batağına saplanan ikiz gençlerin tedavisini üstlendi. İstanbul’a davet etti.
Yaşanan gelişmelerin ardından açıklamalarda bulunan 64 yaşındaki Ayşe Kan, destek olan, yardım eden herkese teşekkür etti. 2 torununu kaybeden, diğer iki torunu da uyuşturucu batağına saplanan torunlarının hayatından endişe ettiğini ifade eden Kan; “Benim iki çocuğum yok oldu, iki çocuğum intihar etti bunların da yok olmasını istemiyorum. Ben torunlarımın tedavi olmasını istiyorum. Torunlarım seneye asker önce Allah sonra devletimiz sonrada milletimiz gelir. Millet olmazsa devletimiz ne yapar, devlet olmazsa milletimiz ne yapar. Yalvarıyorum büyüklerimize sesleniyorum. Ben bir kuru aylığımla bunların bakımını ve tedavisini yapmaya çalışıyorum. Evde korkuma uyuyamıyorum geceleri orakla yatıyorum. Sabah Milletvekilimiz aradı. Yeğenim Zonguldak’a gelecek torunlarını alıp sahip çıkacağım hastaneye yatıracağım dedi. Allah Razı olsun. Haberden sonra herkes aramaya başladı. Herkesten Allah razı olsun” şeklinde konuştu. 

Barış Doğan

Etiketler: Zonguldak

 

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