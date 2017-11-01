O çocuk koruma altına alındı

Emek Mahallesi Akhisar Sokak'taki bir evde yaşadığı öğrenilen Y.M.T, evde kimsenin olmadığını fırsat bilerek kaçıp yakında bulunan inşaat işçilerine sığındı. İnşaat işçilerinin ayaklarındaki zinciri kırıp kurtardığı çocuk, durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerinden alındı.

Olayla ilgili amca İzzet T.'nin ifadesi alınırken, çocuğun Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından korunmaya alındığı öğrenildi. İlgilerin, çocuğun ifade ettiği diğer 2 kardeşi için de yarın gerekli inceleme ve araştırmaları yapacağı öğrenildi.

Ayakları zincirle bağlı olarak evden kaçan çocuk, ilk ifadesinde "Annem babam vefat etti, babaannemin yanında kalıyorum. Amcam bağladı beni bu şekilde. Eve geç geliyorum diye. Amcamın 5 çocuğu var. 3 kişi de biz varız. Akşam 7-8 de eve gidiyorum. Ben bu durumu hak etmedim. Hiç bir çocuk hak etmez. Amcam niye yaptı bilmiyorum" dedi.