Diğer
Kategoriler

O çocuk koruma altına alındı

Eskişehir’de amcası tarafından zincire bağlandığı ortaya çıkan çocuk devlet korumasına alındı.

O çocuk koruma altına alındı

01 Kasım 2017 18:52

Emek Mahallesi Akhisar Sokak'taki bir evde yaşadığı öğrenilen Y.M.T, evde kimsenin olmadığını fırsat bilerek kaçıp yakında bulunan inşaat işçilerine sığındı. İnşaat işçilerinin ayaklarındaki zinciri kırıp kurtardığı çocuk, durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerinden alındı.

Olayla ilgili amca İzzet T.'nin ifadesi alınırken, çocuğun Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından korunmaya alındığı öğrenildi. İlgilerin, çocuğun ifade ettiği diğer 2 kardeşi için de yarın gerekli inceleme ve araştırmaları yapacağı öğrenildi.

Ayakları zincirle bağlı olarak evden kaçan çocuk, ilk ifadesinde "Annem babam vefat etti, babaannemin yanında kalıyorum. Amcam bağladı beni bu şekilde. Eve geç geliyorum diye. Amcamın 5 çocuğu var. 3 kişi de biz varız. Akşam 7-8 de eve gidiyorum. Ben bu durumu hak etmedim. Hiç bir çocuk hak etmez. Amcam niye yaptı bilmiyorum" dedi. 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç