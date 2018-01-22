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O evden dram çıkmıştı, devlet sahip çıktı

Elazığ'da kalorifer kazanının patlaması sonucu evsiz kalan 8 kişilik aile, belediye ve valilik desteğiyle yenilenen evlerine kavuştu.

O evden dram çıkmıştı, devlet sahip çıktı

22 Ocak 2018 11:54
O evden dram çıkmıştı, devlet sahip çıktı - Tıkla İzle

Olay, 9 Kasım 2016 tarihinde Akçakiraz beldesi Yeşilyurt Mahallesi Belediye Caddesinde Seydi Akar’a ait müstakil evde meydana geldi. Evin bahçesinde bulunan kat kaloriferi kazanı patladı. Patlamanın etkisiyle evin bir bölümü yıkıldı, yangın çıktı. Ev kullanılmaz hale gelirken, patlama sırasında Akar’ın, evde bulunan felçli annesi Emine (78) ve babası Mehmet Akar (87) ise aile bireyleri ile komşular tarafından son anda kurtarıldı.
Olayın ardından 2 engelli yaşlı, 4 çocuk olmak üzere toplam 8 kişilik ailenin evsiz kaldığı, İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından "Yangından dram çıktı" haberiyle gündeme getirildi. Bunun üzerine duruma kayıtsız kalmayan Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ve Vali Çetin Oktay Kaldırım aileye yardım eli uzattı. 2 ay komşularında ve akrabalarında kalan aile, belediye ve valilik tarafından yenilenen evlerine kavuştu.

9 Kasım'da bir felaket yaşadıklarını ve 2 ay yakınlarında kaldıklarını aktaran Seydi Akar, “En başta Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz olmak üzere belediye ve valilik sayesinde evimize taşındık. Eşin dostun yardımları ile bu güne geldik. Annemi babamı büyük ablama bırakmıştım. Bende kim kapısını açtı ise orada kalmıştım. Kapısını açandan da Allah razı olsun. Havalar soğuk olsaydı daha kötü olurdu. Havalar iyi gitti daha kısa sürede yapıldı" dedi.

Evlerine girdiklerini ve mutlu olduklarını dile getiren Fethiye Akar ise, “Yangın düşmanımıza bile nasip olmasın. Bize oldu. Devletimize ve milletimize olmasın. Biz evimize girdik ya, o yeter bize.Çok yardımcı oldular. Belediye Başkanımız ve valimizden Allah razı olsun. Annem ve babam yatalak oldukları için yangın zamanı eşimi babasını ben, kaynanamı ise komşumuz çıkardı. Yangından önce annem gezebiliyordu. Az da olsa hafızası yerinde idi. Şimdi o da gitti. Günü gününe belli olmuyor. Yürümesi bile durdu. Her ikisinin de her ihtiyacını ben karşılıyorum. Bu günümüze hamt olsun. Evimize geçtik rahat yaşamımızı sürdürüyoruz" diye konuştu. 

Kamil Can Kılıç - Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu

 

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