O gece alçaklar darbeye direnenleri böyle katletmişti

Türkiye yeni yıla girmeye hazırlanırken, 15 Temmuz darbe girişiminde dinine, ülkesine, bayrağına, ezanına sahip çıkanlar bir kez daha rahmetle anılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün AK Parti Kastamonu İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada, ana muhalefet partisi liderinin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde şehit edilen 34 vatandaşın değil, onları alçakça şehit eden katillerin yanında saf tuttuğunu kaydetmiş, ilgili siyasi parti liderinin darbe suçlularına tek tip kıyafet giydirilmesiyle ilgili kanun hükmündeki kararnameye ilişkin eleştirilerini ve darbecileri savunan açıklamalarını hatırlatmıştı. Kılıçdaroğlu’nun 251 şehidin yakınlarını ve 2 bin 193 gaziyi düşünmediğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “15 Temmuz gecesi havalimanına gelip oradan Bakırköy’deki Belediye Başkanına gidip onun evinde istirahate çekilip orada kahvesiyle beraber televizyondaki darbeyi seyreden bir adamdan başka ne bekleyebilirsiniz?” demişti.

İlgili siyasi liderin, darbe gecesi havalimanında darbecilere görüşüp anlaşarak gittiğini, milletin yüzbinler halinde sokağa çıkarken kendisinin kaçtığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun karakter ve cibilliyet meselesi olduğunu ifade etti. Ana muhalefet liderini milletin iyi tanıdığını ve yalancı olduğunu iyi bildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu kişi hayatının hiçbir döneminde ülkemizin, milletimizin, devletimizin hakkını-hukukunu savunmamıştır. Tam tersine hep fitnenin, ayrıştırmanın, iftiranın peşinde olmuştur. Bu uğurda bölücüsünden darbecisine kadar tüm terör örgütlerine destek verdi. PKK’nın destek verdikleriyle beraber el ele, kol kola yürüyen kişi değil mi?” değerlendirmesinde bulunmuştu.

15 TEMMUZ GECESİ SABAHA KADAR FİLM GİBİ TELEVİZYONDAN SEYREDENLER CEVAP VEREMEZ

Kılıçdaroğlu’nun terör örgütlerinin kulağına üfleyip eline tutuşturduğu yalan-yanlış bilgilerle muhalefet yaptığını zannettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kastamonululardan, ana muhalefet lideri şehre geldiğinde, kendisine 15 Temmuz şehit ve gazilerini, onların yakınlarının yaşadığı acının ve Türkiye’ye verilen milyarlarca liralık maddi zararın hesabını sormalarını isteyerek, “Kendisine teröristler için Ankara’dan İstanbul’a yürürken bir kez olsun yüreğinde şehitlerimizin, gazilerimizin, gözü yaşlı eşlerin sızısını hissedip hissetmediğini sorun. 15 Temmuz gecesi darbecilerin açtıkları yoldan çıkıp sabaha kadar film seyreder gibi saklandıkları yerlerde televizyondan olayları izleyenler bu sorulara elbette cevap veremez. Daha da önemlisi, kardeşlerim; kalpleri nasır bağlamışların bu soruya verebilecekleri bir cevap zaten yoktur. Bunların biliyorsunuz gözleri vardır görmez, kulakları vardır duymaz, ağızları vardır, dilleri vardır hakkı söylemez, çünkü bunların kalpleri mühürlüdür” diye konuşmuştu.

SADECE KÖPRÜDE 34 KİŞİ ŞEHİT OLMUŞTU

Bu sözlerin ardından gözler bir kez daha 15 Temmuz gecesi dinine, ülkesine, bayrağına, ezanına sahip çıkan kahramanlara çevrildi. O gece köprüde 2’si polis 34 kişi şehit olmuştu.